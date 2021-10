CHP’den Tezkere Çıkışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugünkü oturumunda biri Irak ve Suriye, diğeri Lübnan olmak üzere iki yurtdışına asker gönderme tezkeresini süresinin uzatılmasını görüşecek.

Kamuoyunda çokça tartışılan Irak ve Suriye tezkeresi ‘‘Terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldu-bittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir’’ denilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye sunulmuştu.

Tezkerelerden birinde, Lübnan’da Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaki UNIFIL’de yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün görev süresinin bir yıl uzatılması talep ediliyor. Suriye ve Irak tezkeresinin ise süresinin iki yıl uzatılması isteniyor.

Bahçeli’den muhalefete: ‘‘Sarsak ve sancılı duruştan uzak durun’’

Adalet ve Kalkınma Partisi gibi Milliyetçi Hareket Partisi de bugün tezkerelere ‘‘evet’’ diyeceğini kamuoyuna açıkladı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘‘Sınır ötesinden kaynaklanan terör eylemleri, teröristlerin üreme, barınma ve ikmal kaynakları sınırlarımızın mücavir alanlarını kapsamaktadır. Bu şartlar altında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesini temel alan tezkereye ön şartsız evet diyeceğimizi, bu konunun tartışılacak, konuşulacak, müzakere edilecek bir yanının olmadığını kararlılıkla beyan ediyorum. Herkes tarafını belirlemelidir, muhalefet partileri sarsak ve sancılı bir duruştan uzak durmalıdır. Terörle mücadelenin aması, fakatı, eğeri olmaz, olamaz. CHP samimi olmalıdır, dürüst olmalıdır, duyarlı olmalıdır, İP ise hem nalına hem de mıhına vurmaktan derhal kaçınmalıdır’’ dedi.

İyi Parti den şartlı evet

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 20 Eylül’de CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaret sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında partisinin tutumunu ortaya koydu.

İyi Parti lideri, ‘‘Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen tüm tezkereler için önce bir ekip kurarız. Konu uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir rapor ortaya çıkar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır. Bu çalışma yapıldı ve eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla ‘evet’ oyu vereceğimizi söylemek isterim’’ dedi.

CHP tezkereye ‘hayır’ diyecek

Millet İttifakı’nda İyi Parti ile birlikte olan Cumhuriyet Halk Partisi ise tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.

Aslında dünkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Meclis’e iki yıl süreli bir tezkere getirilmesini doğru bulmadığını söylemesi ana muhalefet partisinin tutumu hakkında işaret veriyordu.

Bugün de CHP TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu tezkerenin süresini sert bir dille eleştirdi.

CHP lideri, ‘‘Biz torba kanuna alıştık. Torba tezkere dönemi başladı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine gelin buna ‘Evet’ deyin diyorlar. Niye kardeşim? Biz senin her dediğinin altına mühür mü basacağız. Nedir bir anlat. Bunları anlatmıyorsun. Tezkereler gelirdi terörle mücadele konusunda altı ayda bir, yılda bir gelinir bilgi verilir. Arkasından yeni bir tezkere gelir veya olay biterdi. Şimdi iki yıl. Niçin? Bilen var mı? Bu işle ilgilenenler de bilmiyor. ‘Ben iki yıl getiriyorum sen de oy vermek zorundasın.’ Niye kardeşim? Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var. Onu herkes yapabilir ama biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Senin her dediğine ‘evet’ deseydik o zaman niye ayrı parti kuruyoruz. MHP her dediğine ‘evet’ diyebilir. Ama biz milli kurtuluş savaşı geleneğinden gelen bir partiyiz’’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP’nin tezkereye hayır oyu vereceğini ifade etti.

HDP’li Buldan: ‘‘Bu tezkere AKP iktidarının seçim kampanyasıdır’’

Halkların Demokratik Partisi de geçmiş tezkerelerde olduğu gibi bugün görüşülecek tezkereye de ‘hayır’ oyu verecek.

Bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Pervin Buldan, ‘‘Her yıl tezkerenin süresini bir yıl uzatan iktidar, bu kez süreyi 2 yıl uzatmak istiyor. Demek ki iktidar, bir yıl sonra AKP Grubu’nun kalıp kalmayacağından ve meclisi toplayamayacağından endişe ettiği için süreyi 2 yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Gidici olduklarını kendileri de görmektedir. Bu tezkere iktidarın aynı zamanda gidiş tezkeresidir. 2023’e kadar parlamentoyu savaş siyasetinin ipoteği altına almaya çalışan tezkerenin adını doğru koyalım. Uluslararası hukuka aykırı olan bu tezkere içeride ve dışarıda çözümsüzlük tezkeresidir. Bu tezkere Kürt düşmanlığı tezkeresidir. ÖSO’ya, IŞİD’e, El Nusra’ya nefes aldırma tezkeresidir. Bu tezkere, toplumsal desteğini her geçen gün kaybeden AKP iktidarının seçim kampanyasıdır’’ dedi.

Türkiye İşçi Partisi de tezkereye ‘hayır’ oyu vereceğini duyurdu.

Tezkerenin çıkması için kaç oy gerekiyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 583 üye bulunuyor. AKP ve MHP’nin 335 üyesi bulunuyor. İyi Parti’nin 36 oyu da eklendiğinde tezkereye ‘evet’ diyecek vekil sayısı 371’e çıkıyor.

CHP, HDP ve Türkiye İşçi Partisi’nin 195 milletvekili bulunuyor.

Tezkerenin çıkması için oturuma katılacak milletvekili sayısının yarısından bir fazlasının ‘evet’ oyu vermesi yeterli.