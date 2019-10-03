CHP'nin, İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook'un iflasına ilişkin raporunda, Türkiye'deki alacaklıların İngiltere'de iflas masasına kaydı ve tasfiye işlemlerinin takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde koordinasyon ve danışma merkezi kurulması önerildi.

CHP tarafından turizm şirketi Thomas Cook'un iflasını araştırması için kurulan; İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'tan oluşan komisyon raporunu tamamladı.

Raporda, İngiltere merkezli, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İskandinav ülkeleri gibi birçok ülkede şirketleri ve iştirakleri olan Thomas Cook Şirketi'nin, Türkiye'de 29 otel işlettiği, geçen yıl 620 bini Almanya'dan, 435 bini İngiltere'den, 100 bini de diğer ülkelerden olmak üzere Türkiye'ye 1 milyon 155 bin turist taşıdığı ve 2018 yılında Türkiye gelirlerinin 347 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Şirketin Türkiye faaliyetlerinin Muğla'da Marmaris, İçmeler, Bodrum, Turunç, Fethiye; Aydın'da Didim ve Kuşadası; Antalya'da ise Manavgat, Side ve Alanya'da yoğunlaştığı bilgisi aktarılan raporda, iflas eden firmanın farklı ortaklık ve iştirakleri de eklendiğinde Türkiye'ye getirdiği turist sayısının 2 milyona yaklaştığı tahmini de yer aldı.