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CHP’den tren kazası için araştırma önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.
Ankara- Konya seferini yapan YHT, 3 gün önce Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist, 6'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı. Bu kazayla ilgili TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına talep eden, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel’in imzasını taşıyan önergede, "Can ve mal kaybına yol açan bu türden kazaların gerçek nedenlerinin ve TCDD’nin işletmecilik hatalarının ortaya çıkarılması, altyapı eksikliklerinin tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" istendi.
Önergede yaşanan tren kazası hatırlatılarak, "Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ne bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz İstasyonu’nda, aynı yolda, yol kontrolü yapmakta olan kılavuz trenle çarpışmıştır. Kaza, 2’nci hattan hareket etmesi gereken YHT’nin, 1’inci hattan hareket etmesi ve Ankara-Esenkent arasında yol kontrolü yapmaktan dönen kılavuz trenle saat 06.36 civarında Marşandiz Gar'da çarpışması (Karambol) sonucu meydana gelmiştir. Kazada 3’ü makinist, 6’sı yolcu olmak üzere toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 86 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.
'YETKİLİLER AÇIK, NET VE TATMİN EDİCİ BİR AÇIKLAMADA BULUNMAMIŞTIR'
CHP TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde şöyle dedi:
"Kazanın asıl nedeninin, aslında 2’nci hattan gitmesi gereken YHT’nin, trafik kontrolörü, hareket memuru ve tren teşkil görevlisinin koordinasyonsuzluğu nedeniyle 1’inci yola yani karşıdan kılavuz trenin üzerine gönderilmesi olduğu ileri sürülmektedir. Kazanın nedenine ilişkin olarak yetkililer açık, net ve tatmin edici bir açıklamada bulunmamıştır. Kazayla ilgili olarak trafik kontrolörü, hareket memuru ve tren teşkil görevlisi gözaltına alınmıştır. Demiryolu işletmeciliğinde bu türden insan hatalarını sıfıra indirmek ve trafik güvenliğini sağlamak üzere çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Bunlar trafiğin merkezden idaresi, trafiğin sinyalle idaresi, Avrupa Tren Kontrol Sistemi’dir (ERTMS). Bu sistemlerin her birinde tren trafiğinin güvenli olarak sürdürülebilmesi için kendi içinde karmaşık bileşenleri vardır. Kazanın yaşandığı hattın, sinyalizasyon ve diğer güvenlik sistemleri tamamlanmadan, alt yapı yeterli hale getirilmeden hizmete açıldığı ileri sürülmektedir. İnsan hatasından kaynaklanmış gibi gösterilmek istenmesine rağmen, kazaya aslında demiryolunun, sinyalizasyon ve diğer teknik alt yapısı tamamlanmadan işletmeye açılmış olmasının neden olduğu görülmektedir."
'KAZALARDA YÖNETİM HATALARI ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAKTADIR'
Önergede 2004 Pamukova ve 2018 Çorlu’da yaşanan tren kazaları hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"TCDD’nin işletmeciliğindeki kusur ve hatalardan kaynaklandığı görülmektedir. AKP döneminde, tren kazaları sistematik hale gelmiştir. 2004-2018 yılları arasında yaşanan altı büyük tren kazasında yüze yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 600’e yakan vatandaşımız yaralanmıştır. Kazalarda yönetim hataları önemli bir rol oynamaktadır. Ehliyet ve liyakat yerine 'bizdendir bize itaat eder' şeklindeki AKP anlayışının, TCDD’nin yönetimine yansımış olmasının kazalarda büyük payı bulunmaktadır. AKP iktidarının kamu yatırımlarını, yandaş müteahhitlere rant aktarma ve seçim malzemesi olarak kullanma alışkanlığı, yatırımların tamamlanmadan, güvenlik önlemleri alınmadan hizmete açılması büyük kazaların yaşanmasına davetiye çıkarmaktadır."

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