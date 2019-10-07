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CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye, her konuda kendi kararını kendi verecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir." değerlendirmesinde bulundu

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

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