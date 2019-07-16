CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Nisan 2019 iş gücü istatistiklere ilişkin, "TÜİK'in resmi rakamları, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını göstermekte yetersiz kalıyor. İş bulma ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler ile diğer sebeplerle iş gücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığı 'geniş tanımlı' işsiz sayısı, son bir yılda 1 milyon 363 bin kişilik artışla 6,5 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı 2019 Nisan dönemi işgücü istatistiklerine göre Türkiye'de işsiz sayısının son bir yılda 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye, işsizlik oranının ise 3,4 puan artarak yüzde 13'e çıktığını belirtti.

Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının 0,1 puan artarak yüzde 13,8 olduğunu aktaran Öztrak, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının son 14 aydır arttığına dikkati çekti.

Mevcut seride daha önce böyle bir şeyle karşılaşılmadığını aktaran Öztrak, şunları kaydetti: