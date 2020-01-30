HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP’den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu

CHP’den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu.Tanal, Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı’nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Tanal, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerini hatırlatarak, bayrak düşmanı ırkçı Lagos’un Türkiye’de yargılanması önünde bir engelin olmadığına dikkat çekti.Tanal, verdiği dilekçede bayrağın bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğunu belirterek, TCK’nın 300 ve 301 maddelerinden yargılanabileceğini ifade etti.

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tanal, Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı’nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Tanal, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerini hatırlatarak, bayrak düşmanı ırkçı Lagos’un Türkiye’de yargılanması önünde bir engelin olmadığına dikkat çekti.
Tanal, verdiği dilekçede bayrağın bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğunu belirterek, TCK’nın 300 ve 301 maddelerinden yargılanabileceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana! Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Son dakika: Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

Ali Babacan’dan yeni parti açıklaması: Herkesin içi rahat olsun

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana! CHP lideri İnce'nin annesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana!

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

AK Parti'den Türk bayrağı yırtan Yunan vekile çok sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Yunan vekile sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.