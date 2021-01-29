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CHP'den üç milletvekili istifa etti

29.01.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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CHP'den üç milletvekili istifa etti

CHP İzmir, Yalova ve Karabük milletvekilleri istifa etti.

Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy, 10 Aralık'ta partiye yönelik eleştirilerini içeren bir mektup yayımlamıştı.CHP İzmir milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi ile Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un imzasını taşıyan ve CHP yönetimine hitaben yazılan 10 Aralık tarihli mektupta, ittifak arayışları, HDP ile ilişkiler, parti içinde "marjinal 2.Cumhuriyetçi unsurların" ağırlığı, parti içi demokraside eksiklikler gibi eleştiriler gündeme getirilmişti.

Çelebi, 15 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aradan bir aydan fazla süre geçmesine rağmen CHP yönetiminden hiçbir yanıt alamadıklarını belirterek mektubu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Mehmet Ali Çelebi, "İttifaklar baştan değil seçime yakın düşünülmeli, CHP birinci parti olmak için çabalamalıdır. Kurucu değerlerden en ufak taviz verilmemelidir. Parti içi demokrasi derinleştirilmelidir. Partinin bütün evlatları kucaklanmalıdır" taleplerinde bulunmuştu.

Paylaşımda mektupta imzası bulunan iki milletvekilinin Yalova milletvekili Özcan Özel ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafına da yer verilmişti.

DW/BK,SSB
© Deutsche Welle Türkçe

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