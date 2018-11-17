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CHP'den "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı"na eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel: - "Akademisyenlerin akademik özgürlük ve bilimsel özerkliklerinin yok edildiği, akademik çalışmaların sansürlendiği bir ülkede beyin göçü meselesini çözmek mümkün değildir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Akademisyenlerin akademik özgürlük ve bilimsel özerkliklerinin yok edildiği, akademik çalışmaların sansürlendiği bir ülkede beyin göçü meselesini çözmek mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Açıkel, yazılı açıklamasında, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı"nı eleştirerek, konunun dar anlamda piyasa mantığıyla değerlendirdiğini ileri sürdü.

Beyin göçünün nedeni olarak sadece ekonomik kaygıların görülmesinin hatalı olduğunu belirten Açıkel, tersine beyin göçünü sağlamak için akademik özgürlük ortamının yeniden tesis edilmesi, akademiye baskıların son bulması gerektiğini bildirdi.

Fethi Açıkel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu programın ekonomik detayları incelediğinde, ABD'de yaklaşık 6 bin dolar, Avrupa'da da yaklaşık 6 bin dolar olan aylık ücretlerin Türkiye'de 4 bin 390 dolar seviyesinde olduğu gözükmektedir. Yani beyin göçü meselesinin çözümünü 'ekonomik rüşvetçilik' mantığında ararken dahi araştırmacıları ve akademisyenleri daha düşük imkanlara davet ettikleri görülmektedir. Ayrıca meselenin altında yatan sebep ekonomik kaygılar olmadığı için daha yüksek imkanlar sağlansa dahi bunun bir etkisinin olmayacağı açıktır. Akademisyenlerin akademik özgürlük ve bilimsel özerkliklerinin yok edildiği, akademik çalışmaların sansürlendiği bir ülkede beyin göçü meselesini çözmek mümkün değildir. AKP'nin baskıcı rejimi, beyin göçünün temel nedenidir."

Açıkel, CHP olarak beyin göçü meselesine dair ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve önümüzdeki günlerde bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

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