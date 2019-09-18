CHP'den uluslararası Suriye konferansı

Konferansın, "Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara, Cenevre konferansına, Astana sürecine veya Soçi sürecine bir alternatif olmadığı, bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı, Suriye'nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçladığı" belirtildi.

Konferans, "Suriye'nin insan kaynağının başka ülkelerde içinde bulunduğu durumu, konunun uluslararası boyutunu, komşu ülkelerin Suriye'nin sorununun çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğini ve Suriye'nin komşularıyla nasıl bir eşgüdüm oluşturabileceğini anlamayı" hedefliyor.

CHP'nin, "Suriye sorununun Suriye'nin komşuları ve bölgenin kendi dinamiklerinin oluşturacağı ortak zeminde irdelenmesi gerektiğinden" hareketle düzenleyeceği konferansta, bu ortak zeminin yaratılması imkanları irdelenecek.

MELTEM ÖZTÜRK - CHP, İstanbul'da 28 Eylül'de "Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu", "Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunlar", "Toplumsal Yaşam ve Uyum", "Bölgedeki Aktörlerin Stratejik Konumları", "Yerel Yönetimlerin Rolü, Sorunlar ve Öneriler" başlıklarının ele alınacağı uluslararası Suriye konferansı düzenleyecek.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sunum konuşmasıyla başlayacak konferansta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir konuşma yapacak.

Konferansta, 5 başlık altında paneller düzenlenecek.

"Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu" başlıklı ilk panelde, "AB'den bakışı" AB Türkiye Temsilciliğinden Steven De Wilde, Türkiye'nin görüşünü de Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin anlatacak. Ayrıca Rusya, İran, Irak ve ABD'den de katılımcılar kendi görüşlerini aktaracak.

İkinci panelde, İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, Türk Alman Üniversitesi Göç Ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Issam Fares Kamu Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Nasser Yassin ve Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian, "Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunları" tartışacak.

Toplumsal Yaşam ve Uyum başlıklı ve moderatörlüğünü eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın yapacağı üçüncü panelde, gazeteci Zeynep Bilgehan, Göç Araştırmaları Derneğinden Didem Danış, TOBB ETÜ'den Dr. Başak Yavcan, Hayata Destek Derneği Başkanı Sema Karaosmanoğlu, Evrensel Gazetesinden Ercüment Akdeniz konuşmacı olacak.

"Bölgedeki Aktörlerin Stratejik Konumları" başlıklı panelde, Suriye'deki güncel durum askeri ve hukuki açıdan değerlendirilecek.

Son panelde, yerel yönetimlerin rolü, sorunlar ve öneriler ele alınacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün konuşmasının ardından, konferans sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla sona erecek.

