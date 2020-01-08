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  4. CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme hakkı talebi

CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme hakkı talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt: - "Üniversite öğrencilerinin beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için TBMM Başkanvekilimiz Levent Gök ile hazırladığımız yasa teklifimizi bugün Meclis'e sunuyoruz"

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, üniversite öğrencilerinin beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için TBMM Başkanvekili Levent Gök ile hazırlanan yasa teklifinin Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Bozkurt ve gençlik kolları üyeleri, Bülent Ecevit Parti Okulunda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 200'den fazla üniversite, 8 milyon üniversite öğrencisi olduğunu, milyonlarca gencin dersleriyle beraber geçim derdiyle uğraştığını ifade etti.

Gençlerin en temel ihtiyaçlarını karşılarken bile zorlandığını, bunların başında da beslenmenin geldiğini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"En temel beslenme hakkımızın rektörlerin iki dudağının arasına bırakan muğlaklığa son verilmesi ve üniversite öğrencilerinin beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için TBMM Başkanvekilimiz Levent Gök ile hazırladığımız yasa teklifimizi bugün Meclis'e sunuyoruz. Ankara İl Gençlik Kolları olarak bu konunun takipçisi olacağız. Bu kanun teklifinin kabulünü gençler olarak talep ediyoruz."

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Bülent Ecevit Parti Okulu CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt

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