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  4. CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

CHP, üniversite öğrencilerinin beslenmelerinin ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.

CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP, üniversite öğrencilerinin beslenmelerinin ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.
TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün imzası bulunan yasa teklifi ile ilgili CHP Parti Okulu'nda basın açıklaması yapıldı. Levent Gök'ün de yer aldığı basın açıklamasında Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, "En temel beslenme hakkımızı rektörlerin iki dudağının arasına bırakan muğlaklığa bir son verilmesi için, üniversite öğrencilerinin beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için, TBMM Başkanvekilimiz Levent Gök ile birlikte hazırladığımız yasa teklifimizi veriyoruz" dedi.
Bozkurt, Türkiye'de 200'den fazla üniversite ve 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Gelecek umuduyla pek çoğu ailesinden ayrı şartlarda okumaya çalışan milyonlarca genç, dersleriyle beraber geçim derdiyle de uğraşmak zorunda kalıyor. Kimisi geleceğin doktoru, kimisi mühendisi, kimisi yöneticisi olacak gençler maalesef en temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken zorlanıyor. Son günlerde gündeme geldiği üzere bu ihtiyaçların başında beslenme geliyor. Ülkemizin geleceğini kurtaracak olan çağdaş, bilimsel, özerk üniversite ve öğrencilere verilecek olan kamusal ücretsiz bir eğitimdir. Çünkü bizler okulların müşterisi değil, ülkesine ve halkına faydalı olmak, üretmek isteyen öğrencileriz."

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CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

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