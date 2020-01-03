CHP’den Urla’ya Kayyum'a Karşı 'Halk İradesi' Çıkartması

İzmir’in Urla ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanması ve daha sonra görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Kaymakam Önder Can, belediye meclisini Ocak ayındaki olağan toplantıya çağırmadı. 25 üyeli belediye meclisinin CHP’li 20 üyesi grup toplantısını halka açık olarak yaptı. “Kayyum iradesi değil, halk iradesi” sloganıyla yapılan toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Orhan Sarıbal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Urlalı vatandaşlar da katıldı. “Kayyum atanması hukuka aykırı” Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, görevden alınan Belediye Başkanı Burak Oğuz’un tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. “Urla’da rekor bir oyla seçilmiş Belediye Başkanımız Burak Oğuz, savcılık tarafından ifadeye çağrılmış, kendi ayağıyla ifade vermeye gitmiştir. Kaçma şüphesi, delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi yok ama her ne hikmetse ilgili mercilerce tutuklama kararı isteniyor. Anayasamızda ifade edildiği gibi: Suçluluğu sabit oluncaya değin herkes suçsuzdur. Biz belediye başkanımızın süreçten aklanarak çıkacağına inanıyoruz” diyen Yücel, Oğuz’un görevden alınmasına ve kayyum atanmasına yol açan yasa değişikliğinin Olağanüstü Hal döneminde çıkartılan bir Kanun Hükmünde Kararname’ye dayandığını hatırlattı.

Oğuz’un yerine kayyum atanmasının da hukuka aykırı olduğunu belirten Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: “TBMM’de çoğunluk oldukları için KHK’yı yasalaştırdılar. Şimdi de darbe hukukunu seçilmiş bir meclise karşı silah olarak kullanıyorlar. Bizim meclis üyelerimiz görevinin başında, bizim meclis üyelerimiz Urlalıların oylarıyla, iradeleriyle göreve geldiler. Urlalıların eli kolu, kulağı, sesi olmaya devam edecekler”. “Meclis üyeleri Belediye Başkanı seçecek” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de CHP’li Urla Belediye Meclis üyelerinin her ay toplanmaya devam edeceğini söyledi. Soyer, “Urla Belediye meclisimiz, belediye başkanımız varken nasıl çalışıyorsa öyle çalışmaya devam edecek. Halkın sorunlarını dinleyecek, tespit edecek, taleplerini alacak. Biz de düzenli olarak toplanacağız. Bu kararları Meclisle beraber alacağız. Urla’nın sorunlarını ve Urlalı vatandaşların sorunlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çözeceğiz. Urlalıların meclislerine sahip çıkmasını, talepte bulunmasını istiyoruz. Biz işin başında olacağız” diye konuştu.

Bir öneriyi okuyan Soyer, “Yöneticilerimiz belediye binasında çalışmaya ve toplanmaya devam etsinler. Bizler de bunu meclis üyelerinden rica ediyoruz. Ayrıca tüm halkımız bilmeli ki biz meclis üyelerimizden bir arkadaşımız başkan olarak, halkın başkanı olarak belediye başkanı seçilmeli. Toplantıyla mutlaka belediye meclis üyeleri arasından seçim yapılarak başkan yerine gelecek. Dolayısıyla size seçilmiş bir başkanınız olacak. Biz burada olağanüstü güzel, İzmir’de elbirliği ile demokrasiyi koruyarak egemenliğimizi koruyacağız” dedi. “Bizim için aslolan halkın iradesidir” CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, Urla Belediye Başkanı’nın yüzde 67,5 oy alarak seçildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bugüne kadar bir şey çıkmadı. Dokuz ay sonra neden bunlar ortaya çıktı. Bu bir oyun, bu bir kumpas. Biz, AKP’li belediye başkanları ağlatılarak, tehdit edilerek istifa edildiğinden de aynı cümleleri kurduk, HDP’li belediye başkanları görevden alındığında da aynı şeyi söyledik. Şimdi de aynısını söylüyoruz. Bizim için aslolan halkın iradesidir. O yüzden ne kadar baskı altına almaya çalışsalar da asla başarıya ulaşamayacak ve bizi yıldıramayacaklar. Mutlaka ve mutlaka Urla’yı halkın iradesi yönetecektir. Hangi kararları alırlarsa alsınlar, haksız hukuksuz kararlarının altında kalacaklar” ifadelerini kullandı.