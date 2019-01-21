CHP'DEN ÜSKÜDAR'DA SAHTE SEÇMEN İDDİASI

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, Üsküdar'daki seçmen listelerine itiraz etti. Yaklaşık 100 kişilik grup Üsküdar'daki Selimiye Parkı'na gelerek eylem yaptı. Parti üyesi avukat Ümit Isıgöllü, "Üsküdar'da bir hukuksuzluk yaşıyoruz. Üsküdar, 400 bin seçmeniyle il boyutlu bir ilçe. Üsküdar'da oturan insan, kendi belediye başkanını, kendi belediye meclis üyesini, kendi muhtarını seçsin, diye bu süreç var. O süreci Cumhuriyet Halk Partisi çok kuvvetli bir çalışmayla değerlendirdi ve 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit etti" dedi.

"ONLAR HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"3 ilçe seçim kuruluna da bunları bildirdik" diyen Isıgöllü, "Birinci ilçe seçim kurulundan kabaca bizim ve diğer partilerin yaptığı itirazlarla 800 kişi, üçüncü ilçe seçim kurulundan hemen hemen aynı sayıda 800 kişi burada seçmen değil artık" diye konuştu. "Bizim yarın aslında üç seçim kurulu içinde ama özellikle ikinci ilçe seçim kurulu için konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na götüreceğimizi bilin. Yetmeyecek, bu işi yapan devlet memurları, nüfus idaresi onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Yetmiyor kendi evlerine fütursuzca insan yazıp adeta gümrükten mal kaçırırcasına 40 kişi, 16 kişi, 18 kişi aynı evde yaşaması mümkün olmayan insanlar ki bir çoğu da polis tespitiyle artık kesinleşti. Hatta listelerden düştü. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.