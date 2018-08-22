CHP'den uyuşturucu ile mücadele açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Toplumların uyuşturucu ile mücadelesi aynı zamanda gençlere verdikleri önemin de göstergesidir. Bu önem ne kadar artarsa uyuşturucuyla mücadele de o kadar başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının ve buna bağlı ölümlerin ürkütücü boyutlara ulaştığını savundu.

Konuyla ilgili mutlaka ve en kısa sürede gerekli önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan Ağbaba, TBMM'nin de uyuşturucu ile mücadele konusunda daha aktif rol alması gerektiğine işaret etti.

Her yıl artan uyuşturucu kullanımının Türkiye'nin en önemli ve çözüm bekleyen sorunlarından biri olduğunu kaydeden Ağbaba, "Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 9'a kadar düşmesi ve uyuşturucu kullanan kişi sayısının bir buçuk milyona yaklaşması, sorunla ilgili vakit kaybetmeden önlem alınması gerektiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle geçen yıl Türkiye'de 580 kişinin yaşamını yitirdiğinin açıklandığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti: