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CHP'den Venezuela açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 12:31 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Dış müdahaleler, Venezuela halkını refah ve huzura kavuşturmayacak, tam tersine müdahaleci ve antidemokratik bir şekilde Venezuela’yı bugün olduğundan daha kötü bir duruma sürükleyecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Venezuela’daki sorunların herhangi bir ülkenin ya da ülkeler grubunun dış müdahale çağrıları ekseninde çözüme kavuşturulmasının beklenemeyeceğini belirterek, "Dış müdahaleler, Venezuela halkını refah ve huzura kavuşturmayacak, tam tersine müdahaleci ve antidemokratik bir şekilde Venezuela’yı bugün olduğundan daha kötü bir duruma sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, Venezuela’da son haftalardaki gelişmeleri yakından ve büyük bir duyarlılıkla izlediklerini vurgulayarak, "Venezuela'daki toplumsal kamplaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan kurumsal ayrışma ülkede bir sistem krizini doğurmuştur. Bu durum küresel yansımalara yol açabilecek potansiyele sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

CHP olarak, Venezuela'daki durum hakkında, Maduro karşıtlığı ya da taraftarlığı üzerinden ilerleyen bir yaklaşım yerine, Venezuela’nın sorunlarını kendi içinde demokratik yollarla çözmesine imkan tanıyacak bir yol haritası üzerinde çalışılmasını daha doğru bulduklarını bildiren Çeviköz, bu düşünceden hareketle, Türkiye olarak, bu krize çözüm odaklı bir çerçeveden bakılması ve buna uygun mekanizmaların oluşturulması için çalışılması gerektiğini belirtti.

Ünal Çeviköz, krizin çözümüne ve Venezuela halkının refah ve huzuruna katkı sağlamak için şu önerileri sıraladı:

"Türkiye, kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı bir siyasi dil kullanmalıdır. Türkiye ile Venezuela'nın ileriye dönük uzun vadeli dostluk ilişkilerini dikkate alan bir bakış açısı temel alınmalıdır. Venezuela’da mevcut iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir seçim sürecinin başlatılması önerilmelidir. Yabancı ülkelerin, başka bir ülkenin iç meselelerine karışmasına karşı çıkılmalıdır. Venezuela'daki sorunların herhangi bir ülkenin ya da ülkeler grubunun dış müdahale çağrıları ekseninde çözüme kavuşturulması beklenemez. Dış müdahaleler, Venezuela halkını refah ve huzura kavuşturmayacak, tam tersine müdahaleci ve antidemokratik bir şekilde Venezuela’yı bugün olduğundan daha kötü bir duruma sürükleyecektir."

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