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CHP'den Venezuela açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Dış müdahaleyle ve uluslararası hukuka aykırı olarak bir ülkenin rejimini veya yönetimini değiştirmeye yönelik çabaların bugüne kadar kaos ve istikrarsızlık yarattığı unutulmamalı, toplumsal mutabakatın sağlanacağı demokratik süreç gecikilmeden başlatılmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, "Dış müdahaleyle ve uluslararası hukuka aykırı olarak bir ülkenin rejimini veya yönetimini değiştirmeye yönelik çabaların bugüne kadar kaos ve istikrarsızlık yarattığı unutulmamalı, toplumsal mutabakatın sağlanacağı demokratik süreç gecikilmeden başlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çeviköz, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin endişe verici bir boyut kazandığına işaret eden Çeviköz, ülkedeki toplumsal kutuplaşmanın iki ayrı siyasi grubun çatışmasına dönüştüğünü ve darbe girişimine kadar evrildiğini belirtti.

Bu çatışmanın, hem siyasi hem ekonomik alanda bölgesel ve küresel sorunlar doğuracak nitelikte olduğuna vurgu yapan Çeviköz, olayların 1 Mayıs nedeniyle toplumsal bir şiddet dalgasına dönüşmemesini umduklarını bildirdi.

Çeviköz, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce şiddetin önlenmesi, ülkede sivil bir çatışmanın tırmanarak kan dökülmesine yol açmaması, bunun için de dış güçlerin Venezuela'nın geleceğine herhangi bir müdahale anlamına gelecek davranışlar içinde bulunmaması gerekir. Ülkeyi bir şiddet sarmalına sürükleyebilecek darbe girişiminin bir an önce sona ermesini ve Venezuela halkının iradesinin en kısa zamanda meşru bir demokratik zeminde ve demokratik yöntemlerle belirlenmesini önemsiyoruz. Dış müdahaleyle ve uluslararası hukuka aykırı olarak bir ülkenin rejimini veya yönetimini değiştirmeye yönelik çabaların bugüne kadar kaos ve istikrarsızlık yarattığı unutulmamalı, toplumsal mutabakatın sağlanacağı demokratik süreç gecikilmeden başlatılmalıdır."

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