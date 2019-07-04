CHP'den Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, "Gelişen süreçte önerilerimizin dikkate alınması için ne gerekiyorsa yapma kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

Kaboğlu, CHP'li Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında görüşlerini bildirdi.

Yargı reformu için atılması gereken ilk adımın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin eşit temsil esasına dayanan, grubu bulunmayan partilerin temsilcilerinin de katılacağı bir karma komisyonun kurulmasından geçtiğini belirten Kaboğlu, "Burada 2017 yılında yürürlüğe konulan anayasa değişikliğinin ele alınarak tek kişi yönetiminin sürdürülemez özelliğine dikkat çekmek gerekir. Tek kişilik yönetim sisteminin bir yıllık uygulaması esasen olağanüstü ortam ve koşullarda yapılan anayasa değişikliğinin meşruluğu sorununu pekiştirmiş ve bunun sürdürülemezliği ortaya çıkmış bulunuyor." dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, temel sorunlara yönelik çözüm iradesini ortaya koymadığını, yapılacak düzenlemenin reform değil, gerçek sorunları örten bir makyajlama olduğunu ileri süren Kaboğlu, Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanlığından çekilmesinin normalleşme yolunda atılması gereken ilk adım olacağını söyledi.