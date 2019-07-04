HABER

CHP'den Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu: - "Gelişen süreçte önerilerimizin dikkate alınması için ne gerekiyorsa yapma kararlılığı içerisindeyiz"

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, "Gelişen süreçte önerilerimizin dikkate alınması için ne gerekiyorsa yapma kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

Kaboğlu, CHP'li Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında görüşlerini bildirdi.

Yargı reformu için atılması gereken ilk adımın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin eşit temsil esasına dayanan, grubu bulunmayan partilerin temsilcilerinin de katılacağı bir karma komisyonun kurulmasından geçtiğini belirten Kaboğlu, "Burada 2017 yılında yürürlüğe konulan anayasa değişikliğinin ele alınarak tek kişi yönetiminin sürdürülemez özelliğine dikkat çekmek gerekir. Tek kişilik yönetim sisteminin bir yıllık uygulaması esasen olağanüstü ortam ve koşullarda yapılan anayasa değişikliğinin meşruluğu sorununu pekiştirmiş ve bunun sürdürülemezliği ortaya çıkmış bulunuyor." dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, temel sorunlara yönelik çözüm iradesini ortaya koymadığını, yapılacak düzenlemenin reform değil, gerçek sorunları örten bir makyajlama olduğunu ileri süren Kaboğlu, Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanlığından çekilmesinin normalleşme yolunda atılması gereken ilk adım olacağını söyledi.

"OHAL ortamında yapılan anayasa değişikliğinin, anayasal kamuoyu oluşturulmadan dayatıldığını, demokratik usullere uygun olarak yeniden ele alınması hususunun hukuki bir ihtiyaç olduğunu" savunan Kaboğlu, yargı reformuna ilişkin dikkate alınması gereken konularla ilgili şöyle konuştu:

"Anayasa'nın amir hükümleri uygulanmalı, HSK'nin siyasi yapısından arındırılması gerekmektedir. OHAL uygulamalarının yarattığı hak ihlalleri giderilmelidir. OHAL döneminde getirilen yasaklar yasalaştırıldığı için aynen devam etmektedir. OHAL İnceleme Komisyonu, mahkemelere başvuru yolunu tıkamaktadır. Ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e, Eren Erdem'den Selçuk Kozağaçlı'ya, Güray Öz'den Füsun Üstel'e kadar birçok siyasetçi, gazeteci, akademisyen, avukat, öğrenci ve toplumsal kesimlerden muhalif insanlar haksız şekilde hapiste yatmaktadır. Gezi davasında görüldüğü gibi Osman Kavala ve Canan Kaftancıoğlu, yıllar sonra siyasi konjonktüre göre yargılanmaktadır. Ceza soruşturması bir şekilde siyasi şantaj ve intikam aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Yargı reformu konusunda adım atılacaksa bu hususlar dikkate alınmalıdır. Her dile getirilen sorun anayasada düğümleniyor. Gelişen süreçte önerilerimizin dikkate alınması için ne gerekiyorsa yapma kararlılığı içerisindeyiz. Sistem değişikliği Türkiye'nin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e getirdiği anayasal kazanımları bir anda ortadan kaldırdı. Hükümetin lağvedilmesi bunun tipik örneğidir. Meclis tatile girmeden bu yaralara çözüm bulunmalıdır."

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklamasıMeclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması
BM’den Suudi Arabistan’ın G20 ev sahipliğini engelleme çağrısıBM’den Suudi Arabistan’ın G20 ev sahipliğini engelleme çağrısı
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu TBMM

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Son dakika! AK Parti'den 'kabine revizyonu' ve 'sistem tartışması' ile ilgili açıklama

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.