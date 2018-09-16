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CHP'den yeni havalimanına ilişkin araştırma istemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 18:02 | Son Güncelleme

CHP'den yeni havalimanına ilişkin araştırma istemi

CHP, İstanbul'da 29 Ekim'de açılacak yeni havalimanının inşaat çalışmalarında yaşanan iş kazalarının nedenlerinin belirlenmesi, çalışanların temel taleplerinin yerine getirilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 29 Ekim 2018'de havayolu ulaşımına başlanacağı açıklanan İstanbul’un yeni havalimanının, inşaatın başladığı 2014'ten bu yana iş kazalarıyla gündeme geldiği savunuldu.

Gerekçede, yeni havalimanında yaşanan iş kazalarının sayısı, iş kazaları nedeniyle ölen, malul hale gelen, geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alan işçi sayısının kamuoyuna açıklanmadığı öne sürüldü.

Yeni havalimanı inşaatında çalışma mevzuatı hükümlerine de aykırı çalışma biçimlerinin ve çalışma koşullarının bulunduğu iddialarına işaret edildi.

Gerekçede, İş Kanunu'na aykırı alt işveren uygulamalarının olduğu, ücret ve sosyal güvenlik haklarına yönelik kısıtlamalar bulunduğu, işçilerin çalışma saatlerinin günlük üst sınır olan 12 saatin ve haftalık 45 saatin üzerinde olmasına karşılık fazla çalışma ücreti ve diğer izin haklarının verilmediğinin iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

Uluslararası İşgücü Kanunu'na aykırı olarak yabancı kaçak işçilerin niteliksiz işlerde çalıştırıldığının, doğaya ciddi zararlar verildiğinin, hafriyatların yüklenmesi, taşınması, dökülmesi sırasında mevzuata aykırı biçimde doğal yaşamı da tahrip eden bir yöntem uygulandığının, gerekli teftişlerin yapılmadığının kamuoyu gündemine geldiği ifade edildi.

Yeni havalimanı şantiyesinde 14 Eylül 2018 günü, Akpınar Köyü'nde işçilerin, sık sık yaşanan servis kazaları, ölümler ve kötü çalışma koşullarına tepki göstererek iş bırakma eylemine başladığının anımsatıldığı gerekçede şunlar kaydedildi:

"Köyde kalan işçiler ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi, iş cinayetlerine karşı önlemler alınması, servis sorununun çözülmesi, yatakhanelerde bulunan tahtakurusu sorunuyla yemekhanelerdeki hijyen sorununun giderilmesi gibi bir dizi haklı talepte bulunmuştur.
Bu talepleri yerine getirilmeyen işçilere biber gazlı müdahalede bulunulmuş, 15 Eylül'de yapılan operasyonla da çok sayıda işçi gözaltına alınmıştır. Yeni havalimanının inşaat çalışmalarının başladığı tarihten bu yana yaşanan iş kazalarının nedenlerinin tespit edilmesi, çalışanların en temel taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli incelemelerin yapılabilmesi, mevzuata aykırı uygulamalara son verilmesi, ölümlü iş kazalarının gerçek rakamının belirlenebilmesi ve sorumlularının açığa çıkarılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."

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Araştırma Önergesi havalimanı inşaat Özgür Özel

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