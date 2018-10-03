"Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Biz de medyanın içinden gelen milletvekilleri olarak ne yazık ki medyanın sorunlarını çözemiyoruz ve bir çare olamıyoruz." diyen Sertel, bu zor süreçte basın yayın kuruluşlarına destek olunması için "Basın İlan Kurumunun resmi ilanlar için aldığı yüzde 15'lik komisyonu yüzde 10'a düşürmesini ve gazete yöneticilerinden talep ettiği 'borcu yoktur' belgelerini talep etmemesini" önerdi.

Mali sorunlar nedeniyle birçok yerel gazetenin kapandığını ve birçok gazetecinin işsiz kaldığını anlatan Sertel, gazete kağıdının ton fiyatının yükselmesi üzerine sayfa eksiltmeye yönelen gazetelerin, diğer maliyetlerin de eklenmesiyle ayakta kalmalarının imkansız hale geldiğini söyledi.

Yerel televizyonların da benzer sorunlar yaşadığını belirten Sertel, "(Dolarlarınızı bozdurun, dolarla kira vermeyin) diyen iktidar, yerel televizyonların uydu kiralarını dolar bazında almaktadır. Bugün itibarıyla 78 bin 250 lirayla 110 bin 750 lira arasında TÜRKSAT para kesmektedir. Bu da çok büyük sıkıntıya yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP olarak gazetecilikte yıpranma süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasını ve bu haktan sadece basın kartı sahibi gazetecilerin değil mesleği yapan tüm gazetecilerin yararlanmasını istediklerini anlatan Sertel, internet gazeteciliği konusundaki yasal düzenlemenin meslekten gelen milletvekillerinin de katılımıyla çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bir gazetecinin CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yönelik sorusu üzerine Sertel, kendisi açısından adayın değil, aday belirleme sürecinin çok önemli olduğunu vurguladı. İzmir'de çok sayıda aday bulunduğunu anlatan Sertel, "İzmir'de yaşayan partimizin 120 bin üyesinin sandığa giderek büyükşehir belediye başkan adayını belirlemesini isterdim. Sayın Genel Başkanla yaptığımız toplantıda bunu da talep ettim." dedi.