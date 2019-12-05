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CHP'den "yerel yönetimlere" ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 16:13 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Sosyal Güvenlik Kurumu, AKP dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor. AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AKP dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor. AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, belediyeler AK Parti'li olduğunda alacağını istemeyen devlet kurumlarının, CHP'li belediyelerden bunları talep ettiğini belirtti.

AK Parti'li belediyelere hiçbir kamu kurumunun borç takibi yapmadığını savunan Torun, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar alacağı olduğunu hatırlamayan SGK, belediyeler AKP'den bize geçince alacağını hatırladı. SGK, AKP dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor. AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor. Yapılandırma ve başka çözümlere de yaklaşmayan SGK, belediyeleri zor durumda bırakacak, çalışamaz hale getirecek yöntemler deniyor. Belediyeye icra göndererek hem başkanı itibarsızlaştırmak istiyor hem de belediyenin gelir kaynaklarını kesiyor. Bu tamamen siyasi bir karardır. Belediyelerimiz halkın kurumlarıdır. Halkın seçtiği temsilcileri zora sokarak, halkın belediyelerini işlemez hale getirerek aslında CHP'li belediye başkanı cezalandırılmıyor, halk cezalandırılıyor."

Torun, CHP'li belediye başkanlarının israfa ve talana "dur" dediğini ifade ederek, "Elbette kamunun 1 kuruşunun üzerine kimse yatmaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim belediye başkanları ayrıca 1 kuruşuna kadar AKP'den kalan borçları ödeyecek. Ama bizi iflasa sürüklemek insafsızlığını da görüyor ve isyan ediyoruz. Hele hele SGK'nın uyguladığı çifte standardı hiç kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleriyiz"

Torun, kamu bankalarının AK Parti'li belediyelere kolay kredi verirken, CHP'li belediyelere kredi vermediğini ileri sürerek, kamu bankaları ve İller Bankasının da çifte standart uyguladığını savundu.

"Bu kurumlar halkın kurumları, belediyeler de halkın belediyesi. Bu yolla halk cezalandırılıyor." ifadesini kullanan Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz devletin kredi ve hibe hizmetlerinin birçoğundan şartları en iyi biçimde yerine getirse de projeleri iyi hazırlansa da faydalanamıyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleriyiz. Belediyelerimizin önünde 'T.C.' ibaresi var. Başka ülkenin belediyesi değiliz. AKP iktidarını ve sarayı bunu hatırlamaya davet ediyorum. Kişiler gidici, kurumlar kalıcıdır. Kimse kurumları yıpratmasın. Kimse halkı cezalandıramaz."

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