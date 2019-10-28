HABER

CHP'den "yerli uçak" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: - "Yerli ve milli uçak projesi, iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AKP temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Yerli ve milli uçak projesi, iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AKP temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin 2015 yılında "29 Ekim 2019'da ilk uçuşunu yapacağını" söylediği yerli uçağın fabrikasının dahi kurulamadığını belirtti.

İktidarın popülist seçim vaadi olarak başlayıp rafa kalkan projelerinden birinin de yerli uçak olduğunu savunan Adıgüzel, "Projenin tamamen yerli ve yeni bir tasarım olduğu iddiası da en başından beri asılsızdı. Öncelikle proje Özmen ailesinin sahip olduğu Amerikalı Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi ile ortak yapılacaktı." görüşünü savundu.

İktidarın gerçekleşmeyen vaatlerinin faturasını vatandaşların ödediğini öne süren Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli uçak projesi ne yazık ki 17 yıllık AKP iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AKP temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık. Çünkü AKP'nin popülist seçim vaatlerinin faturasını vatandaşımız ödedi, ödemeye de devam ediyor. Ayakları yere basmayan, yalnızca bir seçim vaadi olarak ortaya atılan bu projeler nedeniyle oluşan kamu zararının hesabını kim verecek?

Bu projelere milyarlarca kamu kaynağı aktarıldı. İktidar temsilcileri bu projelere aktardığı kaynağın hesabını vermeli."

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Kılıçdaroğlu, eski vekil Coşkun Karagözoğlu'nun cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, eski vekil Coşkun Karagözoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklamaAltun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yazılı açıklama Yerli ve milli uçak

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG’ye paye çıkarma çabası kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Kabul edilemez

Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından dünyaya mesaj

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

MHP'li Yıldız: Teklifin yasalaşması halinde 129 bin kişi tahliye olacak

MHP'den af açıklaması! Sayı vererek açıkladılar!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.