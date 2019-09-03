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CHP'den "Yeşil Yol Projesi" raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Yaylalar arası entegrasyonu sağlama iddiasıyla yapılan proje, ekolojik olan korunması gereken bir alanda geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Yaylalar arası entegrasyonu sağlama iddiasıyla yapılan proje (Yeşil Yol Projesi), ekolojik olan korunması gereken bir alanda geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır." ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, Karadeniz Bölgesinde Yeşil Yol Projesi'nin geçtiği yer ve yaylalarda yaptığı incelemeyi raporlaştırdığını belirtti.

Çamlıhemşin'e bağlı Hazindak, Amlakit, Palovit, Tirevit yaylalarında, Elevit ve Çat köylerinde vatandaşlarla buluştuğunu aktaran Karaca, "Karadeniz'deki yaylalara yol yapıyoruz diye birçok orman ve mera alanı ve yerleşik yayla kültürü yok ediliyor. Oysa ki bu yaylaların hali hazırda yolları var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaylalar arası entegrasyonu sağlama iddiasıyla yapılan proje, ekolojik olan korunması gereken bir alanda geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır." iddiasında bulunan Karaca, 6 ili kapsayan projede, alt ölçekli olarak hangi uygulamaların yapılacağının net olarak belirlenmediğine dikkati çekti.

Karaca, raporunda şu önerilere yer verdi:

"Yeşil Yol Projesi entegre proje olarak ele alınmalı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmalıdır. Kaçkar Milli Parkı ve diğer doğal tabiat alanları ile arkeolojik alanlara zarar veren çalışmalara son verilmelidir. Tüm Fırtına Vadisi'ni kapsayacak koruma amaçlı imar planı yapılmalı, yöredeki doğal tabiat alanları ve arkeolojik sit alanlar başta olmak üzere tüm doğal ve tarihi dokulara zarar veren çalışmalara son verilmelidir. Parsel bazlı koruma imar planı uygulamasından vazgeçilmelidir. Bölgedeki yaban hayatına ve canlı çeşitliliğine zarar veren uygulamalardan vazgeçilmelidir. Planlı eko-turizm uygulamaları yapılmalı, yöre halkının gündelik hayatını ve geçim potansiyellerini olumsuz etkileyen uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bölgedeki turizm uygulamaları üzerinde denetimler arttırılmalı, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmelidir."

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CHP Gülizar Biçer Karaca Yeşil Yol Projesi

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