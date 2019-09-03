CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Yaylalar arası entegrasyonu sağlama iddiasıyla yapılan proje (Yeşil Yol Projesi), ekolojik olan korunması gereken bir alanda geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır." ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, Karadeniz Bölgesinde Yeşil Yol Projesi'nin geçtiği yer ve yaylalarda yaptığı incelemeyi raporlaştırdığını belirtti.

Çamlıhemşin'e bağlı Hazindak, Amlakit, Palovit, Tirevit yaylalarında, Elevit ve Çat köylerinde vatandaşlarla buluştuğunu aktaran Karaca, "Karadeniz'deki yaylalara yol yapıyoruz diye birçok orman ve mera alanı ve yerleşik yayla kültürü yok ediliyor. Oysa ki bu yaylaların hali hazırda yolları var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaylalar arası entegrasyonu sağlama iddiasıyla yapılan proje, ekolojik olan korunması gereken bir alanda geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır." iddiasında bulunan Karaca, 6 ili kapsayan projede, alt ölçekli olarak hangi uygulamaların yapılacağının net olarak belirlenmediğine dikkati çekti.