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CHP'den YSK'ya İstanbul'un ilçeleri ve 24 Haziran seçimleri için iptal başvurusu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

'TÜM SEÇİM TÜRLERİ İPTAL EDİLSİN' CHP'li Muharrem Erkek'in YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı.

'TÜM SEÇİM TÜRLERİ İPTAL EDİLSİN'

CHP'li Muharrem Erkek'in YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı. Dilekçede, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği Genel Seçimleri hakkında, "Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz; ama, kesinlikle bir şeyler oldu" ifadesi kullanılarak, 'tam kanunsuzluk' başvurularında süre aranmayacağı belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nu 39 ilçede oy veren İstanbulluların seçtiğinin ifade edildiği dilekçede, "39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte pusulası aynı zarftan çıkan tüm seçim türlerinin de iptal edilmesi gerekmektedir" denildi.

'ERDOĞAN VE TÜM VEKİLLERİN MAZBATALARI İPTAL EDİLSİN'

31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ve 24 Haziran seçimlerinde aynı sandık kurullarının görev yaptığının ve bu durumun tüm Türkiye genelinde yaşandığının belirtildiği dilekçede, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin, seçim sonucunda verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasının ve milletvekillerinin mazbatalarının ve İstanbul’da gerçekleşen 39 ilçedeki tüm seçimlerin tam kanunsuzluk sebebiyle iptali istendi.

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