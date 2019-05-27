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CHP’den YSK’ya mürekkep başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) tercih” veya “evet” yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.CHP’li Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden itibaren “tercih” veya “evet” yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için YSK’ya başvurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) tercih” veya “evet” yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.
CHP’li Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden itibaren “tercih” veya “evet” yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için YSK’ya başvurdu. Tanal başvuruya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Seçmenin seçme kararını yansıtan oy pusulalarında parti amblemleri ile isimleri, mührün vurulduğu yuvarlak alan, aday isimleri ve alanları ayıran çizgiler siyah renkle basılıyor. “Evet” veya “tercih” yazılı mühürlerde kullanılan mürekkep de siyah olunca, bu durum oy sayımı sırasında hatalı sayım yapılmasına yol açabiliyor”ifadelerine yer verdi..
CHP’li Tanal, YSK’ya sunduğu dilekçede, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde bir milyon 908 bin 467, İstanbul’da 319 bin 540 geçersiz oy kullanıldığını hatırlatırken, bu geçersiz oyların büyük bir çoğunluğunun mühür kullanımı ve mühürde kullanılan mürekkebin fark edilememesi nedeniyle geçersiz sayılan oylar olduğunu iddia etti. Tanal ayrıca, İstanbul için yeniden yapılan sayımlarda hemen her parti lehine geçerli sayılması gerekirken sandık kurulunun dikkatinden kaçarak geçersiz sayılan oyların tespit edildiğini ileri sürdü.

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