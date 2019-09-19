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CHP'den yükseköğretim değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel: - "AKP, iktidara gelişinin ilk yıllarından itibaren hesapsız, plansız ve popülist bir yaklaşımla 'her ile bir üniversite' sloganı ile ihtiyaç analizi ve gerekli altyapı çalışmaları olmaksızın üniversite sayısını hızla artırmıştır" - "Altyapısız ve öngörüsüz biçimde ortaya çıkan bu artış, akademik öğretim ve araştırmada niteliksizleşmeyi beraberinde getirmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, iktidarın plansız ve popülist bir yaklaşımla, gerekli altyapı çalışmaları olmaksızın "her ile bir üniversite" sloganı ile üniversite sayısını hızla artırdığını belirterek, "Altyapısız ve öngörüsüz biçimde ortaya çıkan bu artış, akademik öğretim ve araştırmada niteliksizleşmeyi beraberinde getirmiştir." görüşünü savundu.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı bir yükseköğretim ve uluslararası standartlarda bir akademik iklim varmış gibi bir tablo çizdiğini ileri süren Açıkel, Erdoğan'ın "her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok" demesinin devlet ciddiyeti ve planlama anlayışı ile bağdaşmadığını savundu.

AK Parti iktidarında öğrenci başına düşen akademisyen sayısında düşüş yaşandığını, araştırma, eğitim öğretim iklimi ve eğitim kalitesinin gerilediğini iddia eden Açıkel, "Yükseköğrenimde eğitim sistemi kalitesi endeksinde Türkiye 101. sıraya sürüklenmiş ve saygın üniversite sıralama endekslerinde Türkiye'deki hiçbir devlet üniversitesi sıralamalarda ilk 500'e girememiştir. Üniversitelerimizdeki bu çöküşün temel sorumlusu, AKP'nin otoriter tek adam rejiminin yanlış yükseköğretim politikalarıdır." ifadelerini kullandı.

"Her ile bir üniversite" politikasını da eleştiren Fethi Açıkel, şunları kaydetti:

"AKP, iktidara gelişinin ilk yıllarından itibaren, hesapsız, plansız ve popülist bir yaklaşımla 'her ile bir üniversite' sloganı ile ihtiyaç analizi ve gerekli altyapı çalışmaları olmaksızın üniversite sayısını hızla artırmıştır. Bunu akademik kadrolaşma için bir fırsata çevirmeye çalışmıştır. 17 yılda üniversite sayımız neredeyse 3'e katlanmıştır. Altyapısız ve öngörüsüz biçimde ortaya çıkan bu artış, akademik öğretim ve araştırmada niteliksizleşmeyi beraberinde getirmiştir. Akademik personeli olmayan tabela üniversiteleri, öğrencisi olmayan bölümler ülkemizde sıradan haberler haline gelmiştir. İhtiyaç analizleri ve planlama yapılmadan açılan üniversiteler ülkemizin kısıtlı kaynaklarını heba etmiş, iyi bir eğitim almadan hak kazanılan diplomalar, mezunların üretim ve istihdam yaşamında başarılı olmalarını güçleştirmiştir. Bu yanlış ve öngörüsüz politikalar yüzünden Türkiye'deki üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aşmıştır."

Açıkel, Türkiye'de 70'i aşkın vakıf üniversitesi bulunmasına karşın halen bu üniversitelere özgü özel bir yasa olmadığını da belirterek, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.

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