Türkiye'nin ciddi bir gıda krizine doğru gittiğini ileri süren Sarıbal, "Doğru tohum ve gübreleme yapmıyorsanız, üretim azalacaktır. Bir an önce gübrede ciddi bir indirim yapın, çiftçiye gübre desteği verin ya da bedava tohum ve gübre dağıtın, tarlalarımız boş kalmasın." dedi.

Marmarabirlik ve TARİŞ'in, herhangi bir kredi, faiz desteği ve ekonomik olanak sağlanmaması nedeniyle yeterli ürün alamadığına dikkati çeken Sarıbal, "Siyasal iktidardan acilen şunu bekliyoruz, her şeye para buluyorsunuz. Hızlıca, Ziraat Bankasını faaliyete geçirin Marmarabirlik'e, TARİŞ'e, zeytin tüccarlığı yapan kuruluşlara düşük faizli kredi olanağı açın." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü grup toplantısında "Yüksek et fiyatlarına balans ayarını ithalatla yaparız." dediğini aktaran Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP iktidarı 2010 yılında et ithal etmeye başladı, o gün bu gündür 6,5 milyon adet canlı hayvan ithal ettiler ve 7 milyar dolar para ödediler. Türkiye, 1980 yılında 43-44 milyon nüfusuyla 88 milyon hayvana sahipken, nüfusun şu anda mültecisi ve turistiyle 85 milyon olmasına rağmen hayvan varlığı 60 milyon ama inanın bu kadar yok."

Türkiye'nin ekim ayı başında 300 tır kemiksiz et ithal ettiğini anımsatan Sarıbal, "300 tıra birer kilo sarıp 300 kilo da getirebilirsiniz, 30'ar ton sarıp 9 bin ton da getirebilirsiniz. İhaleyi kim aldı? Kaç ton et geldi? Bu etler nereye dağıtıldı? Hangi şirketler tarafından bu etler alındı? 16 saatte nasıl 300 tır et için bir anlaşma, görüşme yapıldı da sonuca varıldı? Bunu bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'ten bin tonluk et ithal edilmesini eleştiren Sarıbal, Türkiye'nin bu ülkeden almadığı hiçbir şey bulunmadığını vurguladı.