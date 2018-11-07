CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Afrin bölgesinden 50 bin ton zeytinyağı alımı için herhangi bir çalışma yapıldı mı? Bu zeytinyağları kimlere satıldı, kim alıyor? Tunus'tan zeytinyağı geliyor mu, kim alıyor bunları? Bizim zeytinimiz dalında..." dedi.

Sarıbal, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gıda güvenliği ve egemenliğinin Türkiye'nin en önemli konusu haline geldiğini ifade etti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'de daha fazla afet yaşandığına dikkati çeken Sarıbal, Hatay Erzin'de dolu nedeniyle narenciye bahçelerinin zarar gördüğünü, bölgede yaşayan çiftlere yönelik nakit yardımı ve borç ertelemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de şu sıralar zeytin hasadının yapıldığını belirten Sarıbal, bu yıl 1 milyon 500 bin ton rekolte beklenen zeytini alacak, pazara sunacak mekanizmaların bulunmadığını ileri sürdü.

Sarıbal, Türkiye'nin bazı bölgelerinde zeytinlerin dalında kaldığını kaydederek, "Afrin bölgesinden 50 bin ton zeytinyağı alımı için herhangi bir çalışma yapıldı mı? Bu zeytinyağları kimlere satıldı, kim alıyor? Tunus'tan zeytinyağı geliyor mu, kim alıyor bunları? Bizim zeytinimiz dalında..." diye konuştu.