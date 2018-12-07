CHP, "zeytincilik" ve "yarı zamanlı çalışma modeli" konularında Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan "zeytincilikle" ilgili önergenin gerekçesinde, Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağının, ülke potansiyeli dikkate alındığında, mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Özellikle Balıkesir bölgesi başta olmak üzere, Tekirdağ ile Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinin dağ köylerinde yetiştirilen yaklaşık 170 bin ton üründen 50 bin ton ürünün "sinek vuruğu" hastalığı nedeniyle üreticinin elinde kaldığı vurgulanan gerekçede, "Üretici büyük bir maddi kayba uğramıştır. Bu hastalığa karşı ciddi bir mücadele yapılmadığı takdirde bu mağduriyet ileride daha da artacaktır." ifadesine yer verildi.

CHP'li Özkan ve arkadaşlarının, "yarı zamanlı çalışma modeli" ile ilgili verdiği diğer araştırma önergesinin gerekçesinde de bazı engeller nedeniyle kadınların istihdama katılımlarının azaldığı kaydedildi.