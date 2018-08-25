CHP'LERDEN, DHA MUHABİRİNE SALDIRIYA TEPKİ

İstanbul DHA

CHP'nin TBMM Başkanvekili Levent Gök, İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olarak bacağından yaralanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece vahimdir. Kabul edilemez. Bu olayın sorumluları derhal yargı önünde hesap vermelidir" dedi. Levent Gök, şunları söyledi:

"Son derece vahimdir. Bu kabul edilemez. Böylesi ağır bir müdaheleyi haklı kılacak hiçbir gerekçe ortada yoktur. Aileler barışçıl bir ses duyurma eyleminde bulunmaktadır. Milletvekilleri ona destek vermektedir. İşi haber yapma ve kamuoyuna duyurma görevi olan gazetecilerin bu denli ağır bir şekilde engellenmesi, görev yapan gazetecilerin yaralanması Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü tabloyu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Son derece üzüntü verici bir olaydır. Bu olayın sorumluları derhal yargı önünde hesap vermelidir."