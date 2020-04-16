CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından sokağa çıkma yasağı çağrısı

Metinde, salgınla mücadele için sokağa çıkma yasağı çağrısı yapıldı.CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında “sokağa çıkma yasağı ya da tam tecridi kapanma” uygulanması çağrısında bulundu. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu büyükşehir belediye başkanları salgınla mücadele kapsamında görüş ve önerilerini içeren ortak bir açıklama yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dönüşü mümkün olmayacak sonuçlara sebep olunmaması, doğru zamanda, doğru adımların atılması adına 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak” görüş ve önerilerini sunduklarını ifade etti.

Altı maddelik metinde, birçok bilim insanı, kurum ve kuruluş ile birlikte ortak görüşlerinin “sokağa çıkma yasağı ya da tam tecridi kapanma” uygulanması olduğu belirtilerek, “Daha fazla zaman kaybetmeden, bu uygulamanın gereğine tekrar dikkat çekiyoruz” denildi.

Koruyucu maske dağıtımında yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek, "Koruyucu maskelerin nüfusları oranında, Büyükşehir ve ilçe belediyelere tesliminin yapılması ve dağıtımının belediyeler eliyle yapılması” önerildi.