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CHP'li aday adayı karşılıksız çekten tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunan A.Ş., karşılıksız çek vermekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'li aday adayı karşılıksız çekten tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunan A.Ş., karşılıksız çek vermekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP'den İncirliova Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunan ve Acarlar Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hal'inde uzun yıllardır komisyonculuk yapan A.Ş.'nin iddiaya göre patates aldığı üreticilere verdiği çeşitli miktarlardaki toplam 200 bin liralık çek, karşılıksız çıktı. Sonradan mahalleye dönüştürülen Acarlar Beldesi'nde, geçmişte belediye başkanlığı da yapan A.Ş. hakkında 6 ayrı dava açıldı. Açılan davalar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıktı. A.Ş., dün İncirliova Kaymakamlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenin sonunda polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklanıp Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
A.Ş., belediye başkanlığı için CHP'den aday adayı olan 6 isimden biriydi.

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