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CHP'li aday adaylarından tek cümlelik tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de, CHP'nin Balçova belediye başkanı aday adayları, ilçeye 31 Mart yerel seçimi için Başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya'nın gösterilmesine, tek cümlelik yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

CHP'li aday adaylarından tek cümlelik tepki

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, CHP'nin Balçova belediye başkanı aday adayları, ilçeye 31 Mart yerel seçimi için Başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya'nın gösterilmesine, tek cümlelik yazılı açıklamayla tepki gösterdi. CHP'li 6 aday adayı, "Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı" dedi.
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçim için adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) düşürülmesi üzerine CHP'li 6 aday adayı, görev beklediklerini ve içlerinden birinin aday gösterilmesini istediklerini açıkladı. Bu süreçte adaylığı düşürülen başkanın eşi Fatma Çalkaya, CHP Genel Merkezi'nce yeni aday olarak gösterildi. CHP'li aday adayları, bu duruma, tek cümlelik yazılı açıklama yaparak, tepki gösterdi. Banu Gençkan, Ergin Akman, Hürmet Kırmızı, Muharrem Dayanç ve Şenol Aslanoğlu, yazılı açıklamada, "Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı" dedi.

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