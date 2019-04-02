HABER

CHP'li aday Bucak, adli kontrol şartıyla serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, AK Parti'li belediye meclis üyesi ve adayı Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, AK Parti'li belediye meclis üyesi ve adayı Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyenler tarafından omuzlara alındı.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, AK Parti Haliliye Belediye Meclis Üyesi ve aynı göreve yeniden aday Nusret Kaya, darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Bucak, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ancak dün yeniden gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan Fatih Bucak'ın da aralarında olduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yoğun önlemleri arasında adliyeye getirilen Bucak ve diğer şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalık tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Omuzlara alınan Bucak, kendisine destek verenlere teşekkür ettikten sonra Siverek'e gitti.

Siverek'te AK Parti adayı Şehymus Aydın, başkanlığı kazandı.

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
Diyarbakır'da sağanak; tarlalar su altında kaldıDiyarbakır'da sağanak; tarlalar su altında kaldı
Dünyanın uçabilen en ağır kuşu Türkiye’de gözlemlendiDünyanın uçabilen en ağır kuşu Türkiye’de gözlemlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Müdür yardımcısını bıçakladı ve...

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.