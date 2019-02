CHP’li aday yalan haber üreterek halkı yanıltmaya çalıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan’ın DSP’nin kendisini desteklediği şeklindeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı.

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber kamuoyunu yanıltmak için servis edilen ve bazı basın kuruluşlarınca da kullanılan haberin ardından “Birileri birilerine 1 Nisan şakası yaptı her halde. Hiç öyle bir durum yok. İl başkanım ve hukukçu kardeşlerim gereğini yapıyorlar" dedi. Kanber, İl Başkanı olarak ismi yazılan kişinin ise DSP’den bir süre önce ihraç edilmiş bir kişi olduğunu ve il başkanı olmadığını ifade etti.

Açıkladığını söylediği il başkanı da çakma çıktı

Kamuoyunun gerçekleri yansıtmayan açıklamalar ile yanıltılmaya çalışıldığını ifade eden DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber “Birileri birilerine 1 Nisan şakası yaptı her halde. Hiç öyle bir durum yok. İl başkanım ve hukukçu kardeşlerim gereğini yapıyorlar. Ben 30 yaşında ilk milletvekilliğini tattım. Sonra bir dönem daha iki dönemdir seçilmeme rağmen belki bizim zamanımızda böyle idi. Bunları ilk defa yaşadık. Kabullenilecek bir yanı yok. Hasan Arslan’da her halde seçimi kaybettiğini anlamış ki böyle bir yola tavassut etti. Bizim adayımız Kamil Saka’dır. Kamil Bey ile birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Tamer Kanber’in açıklamaları üzerine basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP’den Aday gösterilmeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Şu anda kesinleşmiş hiçbir şey yok. Kesinleştiği an gerekli basın açıklaması ile zaten kamuoyuna duyururum. Saklanacak, gizlenecek bir şey değil. Ama şu anda bir şey yok. Ben belediye başkan aday adaylığımı geri çektim. CHP uygun görmediği için. Neden uygun görmediklerini izah etmedikleri için daha doğrusu. DSP’den, Vatan Partisi’nden değişik partilerden var tabii ki. Edremit Halkından ciddi bir baskı var. Ne yapacağımızı arkadaşlarımız ile konuşup karar vereceğiz. Birkaç gün içinde neticelenir.” dedi. Basın mensuplarının Kamil Saka’ya “CHP’den istifa edecek misiniz?” sorusu üzerine “Beni istemeyen partimde, durmanın anlamı yok” diyerek cevap verdi.