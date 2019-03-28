HABER

CHP'li adayın "Devletin Suriyelilere maaş ödediği" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'te CHP'nin Şehitkamil Belediye Başkan adayı Nesrin Tuncel'in sosyal medyada yayımladığı videoda "Devletin PTT şubesinden Suriyelilere maaş dağıttığını" iddia ettiği yerin, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi tarafından fonlanan Sosyal Uyum Yardım Programı Hizmet Merkezi olduğu, burada Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı ortaya çıktı - Türk Kızılay: - "Kızılaykart aracılığıyla yapılacak yardımların finansmanı tamamen Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Gerek devletimizin gerekse Kızılayın ülkemiz vatandaşı olan ihtiyaç sahipleri için planladığı harcamalar hiçbir şekilde bu süreçte kullanılmamaktadır" - "Belirlenen kriterlere göre yabancı misafirlere her ayın belirli günlerinde Kızılaykart dağıtımı yapılmakta, randevu esası olmasına rağmen zaman zaman dağıtım merkezlerinin önlerinde küçük de olsa birikmeler meydana gelmektedir"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te CHP'nin Şehitkamil Belediye Başkan adayı Nesrin Tuncel'in sosyal medyada yayımladığı videoda, "Devletin PTT şubesinden Suriyelilere maaş dağıttığını" iddia ettiği yerin, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi tarafından fonlanan Sosyal Uyum Yardım Programı Hizmet Merkezi olduğu, burada Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı öğrenildi.

CHP adayı Tuncel'in Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'ndeki "Suriyelilere maaş dağıtıldığını" iddia ettiği yerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılay ve BM Dünya Gıda Programı tarafından ortaklaşa yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı Hizmet Merkezi olduğu ve burada Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı ortaya çıktı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, sosyal güvenlik ağı olarak tasarlanan SUY Programı'nın, yararlanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve dış etkenlere maruz kalmasını önlemeyi amaçladığı ifade edildi.

SUY Programı'nın Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi tarafından fonlandığı belirtilen açıklamada, "Bütçe ve ulaşılan kişi sayısı bakımından dünya çapında yürütülen en büyük nakit destek programıdır. Programdan, Türkiye'de uluslararası koruma, geçici koruma ve insani ikamet altında yaşayan ve başvuru kriterlerini karşılayan yabancılar yararlanabilmektedir. Yardımlar, kişi başı aylık 120 lira ve periyodik ek ödemeler şeklinde Kızılaykart aracılığıyla sağlanmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, programın Türkiye çapında uygulandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Her ay uygun kabul edilen başvuru sahiplerine dayanarak demografik analiz yapılmaktadır. Çoğunluğu savaş mağduru, kırılgan bir kesim olan SUY Programı yararlanıcılarının demografik özellikleri incelendiğinde, yapılan nakit temelli desteklerin hedefe ulaştığı göze çarpmaktadır. Yararlanıcıların yaklaşık yüzde 85'lik kısmı çocuk, kadın, engelli ve 60 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır."

- "Yardımların finansmanı AB tarafından karşılanmaktadır"

Programdan Mart 2019 itibarıyla 1 milyon 580 bin 36 kişinin yararlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kızılaykart aracılığıyla yapılacak yardımların finansmanı tamamen Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanmaktadır. Gerek devletimizin gerekse Kızılayın ülkemiz vatandaşı olan ihtiyaç sahipleri için planladığı harcamalar hiçbir şekilde bu süreçte kullanılmamaktadır. Belirlenen kriterlere göre yabancı misafirlere her ayın belirli günlerinde Kızılaykart dağıtımı yapılmakta, randevu esası olmasına rağmen zaman zaman Kızılaykart dağıtım merkezlerinin önlerinde küçük de olsa birikmeler meydana gelmektedir."

Merkeze gelen Suriyeli Cemal Dede, yardımların ailedeki fert başına yapıldığını ifade ederek, "Benim 7 çocuğum var. İki çocuğum okuyor, biri de engelli. Bu yardım ailemizin geçimini sağlayabilmek için bize destek oluyor. Yardımı sağlayan Birleşmiş Milletler ve Türk hükümeti ile Kızılaya teşekkür ediyoruz." dedi.

Suriyeli Şıh Mehmet Hamo da yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa Birliği ve Kızılaya teşekkür etti.

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
Bakan Kurum: 2023 yılına kadar 250 bin konut yapılacakBakan Kurum: 2023 yılına kadar 250 bin konut yapılacak
Hatay’da gözaltına alınan 14 göçmen kaçakçısı adliyedeHatay’da gözaltına alınan 14 göçmen kaçakçısı adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi BM Dünya Gıda Yardımı CHP'nin Şehitkamil Belediye Başkan adayı Nesrin Tuncel

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Midyat millet bahçesi açıldı

Midyat millet bahçesi açıldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıktı!

5 dil bilen yazılımcının evinden çıktı!

'Sakin şehir' Ahlat ziyaretçilerini bekliyor

'Sakin şehir' ziyaretçilerini bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.