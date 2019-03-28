GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te CHP'nin Şehitkamil Belediye Başkan adayı Nesrin Tuncel'in sosyal medyada yayımladığı videoda, "Devletin PTT şubesinden Suriyelilere maaş dağıttığını" iddia ettiği yerin, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi tarafından fonlanan Sosyal Uyum Yardım Programı Hizmet Merkezi olduğu, burada Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı öğrenildi.

CHP adayı Tuncel'in Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'ndeki "Suriyelilere maaş dağıtıldığını" iddia ettiği yerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılay ve BM Dünya Gıda Programı tarafından ortaklaşa yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı Hizmet Merkezi olduğu ve burada Kızılaykart başvuru ve dağıtımlarının yapıldığı ortaya çıktı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, sosyal güvenlik ağı olarak tasarlanan SUY Programı'nın, yararlanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve dış etkenlere maruz kalmasını önlemeyi amaçladığı ifade edildi.

SUY Programı'nın Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi tarafından fonlandığı belirtilen açıklamada, "Bütçe ve ulaşılan kişi sayısı bakımından dünya çapında yürütülen en büyük nakit destek programıdır. Programdan, Türkiye'de uluslararası koruma, geçici koruma ve insani ikamet altında yaşayan ve başvuru kriterlerini karşılayan yabancılar yararlanabilmektedir. Yardımlar, kişi başı aylık 120 lira ve periyodik ek ödemeler şeklinde Kızılaykart aracılığıyla sağlanmaktadır." bilgisine yer verildi.