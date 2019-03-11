HABER

CHP’li adayın eşine saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde Millet İttifakı’nın Belediye Başkan adayı CHP’li Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, saldırıya uğradı.

İzmir’in Menemen ilçesinde Millet İttifakı’nın Belediye Başkan adayı CHP’li Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, saldırıya uğradı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.
İzmir’in Menemen ilçesinde Millet İttifakı’nın Belediye Başkan adayı CHP’li Serdar Aksoy’un seçim çalışmalarına destek için CHP Menemen Kadın kolları ile birlikte yola çıkan Dilek Aksoy, randevulu ev toplantısı gerçekleştirmek amacıyla Kazımpaşa Mahallesi’ne gitmek için yolda olduğu sırada arkalarından gelen araçlı kişilerin saldırısına uğradı. İddiaya göre Dilek Aksoy ve arkadaşları, araç içerisindeki O.E. ve E.E.’nin önce sözlü sonra fiili saldırısına maruz kaldı. Seçim çalışması için araçta bulunan kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, hakaret eden şahısları sakinleştirmek için araçtan indiği esnada fiziki saldırıya geçen şahıslar, Ülkü Elkatmış’ı tartakladıktan sonra Dilek Aksoy’un içinde bulunduğu aracın arka camına yumruk atarak kırdı. Saldırganların çevrede bulunan Menemenlilerin yardımı ile uzaklaştırılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliğine giden Dilek Aksoy ifade verdi. Karakolda ifade sırasında AK Parti Menemen adayı Durmaz Bayraktar karakola gelerek Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve faillerin bir an önce cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

"Tesadüf olduğunu düşünmüyorum"
Dilek Aksoy, karakoldaki ifadesinin ardından şu açıklamayı yaptı:
"Partili kadın arkadaşlarım ve dostlarımla her zaman yaptığımız parti çalışması olan ev ziyaretlerinden birini gerçekleştirmek için ilçemizin Kazımpaşa Mahallesi’ne gidiyorduk. Mahallede yaşayan, aynı zamanda partimizin kadın kolları yönetiminde olan Ülkü Hanım’ı arabaya aldık. Birlikte ev ziyareti için yola çıktık. O sırada ismini sonradan öğrendiğim bir şahıs yolumuzu keserek kendi aracının içinden küfür etmeye başladı. Ardından tehdit ve hakarette bulundu. Arabadan hışımla çıkarak içinde bulunduğumuz aracın arka camına yumruk atarak kırdı. Mahallede yakılmış ateşler nedeniyle aracımızı bir süre hareket ettiremedik. Cam kırılma olayından sonra aracı ateşin üzerinden sürerek olay yerinden hızla uzaklaştık. Bu noktada şunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu mahalleye zaman zaman Ülkü arkadaşım ve diğer partili arkadaşlarımla birlikte ev ziyaretleri gerçekleştiriyorduk. Yani bu ziyaret ilk değildi. Bu olayın tesadüf olduğunu düşünmüyorum."

"Takipçisi olacağız"
Dilek Aksoy’un ardından konuşan eşi Serdar Aksoy da şunları söyledi:
"Sonuç itibariyle demokratik bir yarış içerisindeyiz. Bu demokratik yarışa bir şekilde gölge düşürecek davranışlardan kaçınmak gerekir. Menemen siyasi tarihinde seçim arifesinde, kadına yönelik bu tarz bir saldırı hiç gerçekleşmemiştir. Bu bizim ilçemizde bir ilk oldu maalesef. Bu demokratik bir yarıştır ve bunu böyle görmek gerekir. Tabii ki gerekli suç duyurularında bulunuldu. Bunun sonuçlarına bakmak lazım. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak olayın takipçisi olacağız."
Basın açıklaması esnasında CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan da hazır bulundu. Olayın duyulmasının ardından karakola gelen Menemenliler de olayı alkışlarla protesto ederek Aksoy ailesine destek verdi.
Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı

CHP’li adayın eşine saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.