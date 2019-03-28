CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşi

Kunt, dernek binasında Gülcan Demiryürek'in de katıldığı basın açıklamasında, "Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar'ın katıldığı bir programda, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan uzman çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e hakaretler yağdırmasının ve tartaklanarak salondan çıkarılmasının, kendilerini derinden üzüp yaraladığını" ifade etti.

"Belediye meclis üyeliği listelerini HDP'li isimleri dolduran Zeydan Karalar'ın şehit eşine yönelik bu çirkin davranışını nefretle kınıyoruz. CHP'nin HDP ittifakı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Şehit aileleri ve yakınları olarak yüreğimize kor ateş düşmüştür. Kanayan yaramızı bir kez daha kanatmışlardır. Kalleş terör örgütü PKK'nın üzerine giden alnından öpülesi o kahraman şehitlerimiz bize gurur bırakmıştır. Bizim yaramız kabuk bağlamamış yüreğimiz kor ateş gibi yanarken Kandil'in uşaklarıyla iş birliği yapanlara soruyoruz. Birkaç oy için şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu vatana ihanet etmiş olmuyor musunuz? Mehmetçiklerimizi, kınalı kuzularımızı bu vatan uğruna şehit vermişken güvenlik güçlerimiz bölücü hainlerle halen kahramanca mücadele ederken nasıl oluyor da kendisini 'Atatürk'ün partisi' olarak adlandırılan bir parti kalleş teröristlerin safında yer alabiliyor?"

Kunt, Karalar'ın, terörist cenazelerine Seyhan Belediyesi'nin cenaze aracını tahsis ettiğini, terör örgütleriyle bağlantıları gün gibi ortada olan isimleri belediye meclis listelerine yazdığını, HDP'nin mitingilerine CHP'nin seçim arabalarıyla insanları taşıdığını öne sürdü.

Kunt, "Zeydan Karalar'ın şehit eşini salondan kovması, tartaklatması sabrımızı taşırmıştır. Bu davranışı, çirkin zihniyeti şehit aileleri olarak nefretle kınıyoruz. Yazıklar olsun. Bizler şehit aileleri olarak en güzel varlıklarımızı, çocuklarımız bu vatan uğura verdik. Vatanımızın bölünmemesi, bütünlüğü için verdik. Bizlere bunun yapılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

