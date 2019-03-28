HABER

CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt: - "Belediye meclis üyeliği listelerini HDP'li isimleri dolduran Zeydan Karalar'ın, şehit eşine yönelik bu çirkin davranışını nefretle kınıyoruz. CHP'nin HDP ittifakı, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır"

Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın, katıldığı bir programda kürsüde konuşması sırasında, uzman çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e gösterdiği tepkiyi kınayarak, "Belediye meclis üyeliği listelerini HDP'li isimleri dolduran Zeydan Karalar'ın şehit eşine yönelik bu çirkin davranışını nefretle kınıyoruz. CHP'nin HDP ittifakı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır." dedi.

Kunt, dernek binasında Gülcan Demiryürek'in de katıldığı basın açıklamasında, "Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar'ın katıldığı bir programda, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan uzman çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e hakaretler yağdırmasının ve tartaklanarak salondan çıkarılmasının, kendilerini derinden üzüp yaraladığını" ifade etti.

Demiryürek'in, Güneydoğu illerinde hendekler kazılırken, bombalar patlatılırken kahraman Mehmetçiklerin, polislerin şehit edilirken ses çıkarmayanların yerel seçimlere kol kola girmesine, ittifak yapmasına haklı olarak tepki gösterdiğini ifade eden Kunt, şunları söyledi:

"Belediye meclis üyeliği listelerini HDP'li isimleri dolduran Zeydan Karalar'ın şehit eşine yönelik bu çirkin davranışını nefretle kınıyoruz. CHP'nin HDP ittifakı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Şehit aileleri ve yakınları olarak yüreğimize kor ateş düşmüştür. Kanayan yaramızı bir kez daha kanatmışlardır. Kalleş terör örgütü PKK'nın üzerine giden alnından öpülesi o kahraman şehitlerimiz bize gurur bırakmıştır. Bizim yaramız kabuk bağlamamış yüreğimiz kor ateş gibi yanarken Kandil'in uşaklarıyla iş birliği yapanlara soruyoruz. Birkaç oy için şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu vatana ihanet etmiş olmuyor musunuz? Mehmetçiklerimizi, kınalı kuzularımızı bu vatan uğruna şehit vermişken güvenlik güçlerimiz bölücü hainlerle halen kahramanca mücadele ederken nasıl oluyor da kendisini 'Atatürk'ün partisi' olarak adlandırılan bir parti kalleş teröristlerin safında yer alabiliyor?"

Kunt, Karalar'ın, terörist cenazelerine Seyhan Belediyesi'nin cenaze aracını tahsis ettiğini, terör örgütleriyle bağlantıları gün gibi ortada olan isimleri belediye meclis listelerine yazdığını, HDP'nin mitingilerine CHP'nin seçim arabalarıyla insanları taşıdığını öne sürdü.

Kunt, "Zeydan Karalar'ın şehit eşini salondan kovması, tartaklatması sabrımızı taşırmıştır. Bu davranışı, çirkin zihniyeti şehit aileleri olarak nefretle kınıyoruz. Yazıklar olsun. Bizler şehit aileleri olarak en güzel varlıklarımızı, çocuklarımız bu vatan uğura verdik. Vatanımızın bölünmemesi, bütünlüğü için verdik. Bizlere bunun yapılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz (2)AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz (2)
BAYGEM Radyo’ya en iyi gençlik radyosu ödülüBAYGEM Radyo’ya en iyi gençlik radyosu ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.