CHP'li Adıgüzel: "Özdemir, Aksu ve Akyel'in isimleri yaşatılsın"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Ceren Özdemir, Sinem Aksu ve Göksu Akyel'in isimleri Ordu'da faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili olarak bazı yerlerde yaşatılsın." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bir caninin hunharca katliamı sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.

Cinayet sonrasında kamuoyunda ve Özdemir'in ailesinin kafasında bazı soruların oluştuğunu belirten Adıgüzel, bu soruları dile getirmek zorunda olduklarını, kendilerinin yaşam hakkını savunduğunu söyledi.

Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine geçiş sürecinin mevzuatlara uygun olup olmadığına ilişkin sorular yönelten Adıgüzel, "Katil hangi kurumdan ve durumdan firar etmiştir? Yardım almış mıdır? Firari olduğu Ordu Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş midir? Emniyetin firardan haberdar edilmediğine dair bazı duyumlarımız var. Firari olduğu 1 Aralık 2019 tarihinden cinayetin işlendiği 3 Aralık'a kadar neden kamuoyu bilgilendirilmemiştir? Bu süreçte uğradığı noktalar var. Arandığı bilinseydi cinayeti işlemeden yakalanacağına inanıyorum." diye konuştu.