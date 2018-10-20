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CHP'li Ağbaba: 29 Ekim'i devlet kutlamazsa millet coşkulu kutlamasını bilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 3'üncü Havalimanı açılışı bahane edilerek 29 Ekim'in İstanbul'a götürülmesini, Dolmabahçe'de kutlanmasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Bu memlekette devlet cumhuriyeti kutlamazsa, millet coşkulu bir şekilde kutlamasını bilir.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 3'üncü Havalimanı açılışı bahane edilerek 29 Ekim'in İstanbul'a götürülmesini, Dolmabahçe'de kutlanmasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Bu memlekette devlet cumhuriyeti kutlamazsa, millet coşkulu bir şekilde kutlamasını bilir. Halkımızla beraber Ankara'da kutlama yapacağız" dedi.

CHP Ağbaba, CHP Spor Kurulu tarafından Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı'na katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bölge kentlerin il başkanları, spor Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, son yaşanan gelişmelerle spordaki başarı durumunu değerlendirdi.

'METİN OKTAY'DAN ARDA TURAN'A GELDİK'

Eskiden sporcuların örnek alınan kişiler olduğunu kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:

"Şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay'dan Arda Turan'a geldik. Sporun gelmiş olduğu nokta bununla ölçülebilir. Sporcu ya bir siyasiye ya bir tarikata ya da mafyaya sırtını dayamak zorunda kalıyor. Türkiye'de sporun gelmiş olduğu nokta budur. Bu sporun sadece kişisel olarak durumundan kaynaklı değildir AKP'nin yaratmış olduğu kültürün sorunudur. Bakın federasyon başkanlarına, tenis federasyonu başkanın mesleğine bakın. Sporda bir başarı yok. Liyakat kalmayınca başarı da kalmıyor. Barcelona'dan hangi futbolcunun getirileceğine bile siyasiler karar veriyor."

'29 EKİM'İ DEVLET KUTLAMAZSA MİLLET KUTLAMASINI BİLİR'

Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaların başkent Ankara'da yapıldığını ancak bu yıl İstanbul'da yapılmasının planlandığını söyledi. Bu tür kutlamaların tüm dünyada başkentlerde düzenlendiğini dile getiren Ağbaba, "3.Havalimanı açılışı bahane edilerek 29 Ekim'in İstanbul'a götürülmesini, Dolmabahçe'de kutlanmasını asla kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu aslında Cumhuriyet’le hesaplaşmanın bir başka adıdır. Cumhuriyetin kutlamalarını yapmak istemeyen bir anlayış var. Onu gölgede bırakmak için Cumhuriyet kutlamalarını Ankara'da yapmıyor. Biz buradan söylüyoruz o kutlamaları halkımızla beraber Ankara'da yapacağımızı duyurmak isteriz.Bu memlekette devlet cumhuriyeti kutlamazsa millet coşkulu bir şekilde kutlamasını bilir" diye konuştu.

'ANDIMIZIN NERESİ BATIYOR?'

CHP'li Ağbaba, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili ise "Bunun neyinden rahatsız oluyorlar anlamak mümkün değil. Ne diyor andımızda 'Türküm, doğruyum, çalışkanım' Acaba bunun neresi batıyor? Bu kültürün yok edilmesi isteniyor. Bu memleketin değerleri yerine Arap kültürünü empoze etmeye çalışıyorlar. Bu konuda hem Malatya hem de Türkiye'deki milliyetçilerin de duyarlı olması lazım. Milliyetçi geçinen arkadaşların da bir açıklama yapması lazım. Ama birileri koltuk değneği olmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

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