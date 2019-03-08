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CHP'li Ağbaba: AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli'de partinin seçim bürosu açılışında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek, "AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım" dedi.

CHP'li Ağbaba: AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli'de partinin seçim bürosu açılışında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek, "AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarete parti yöneticileri ve cemiyet yöneticileri katıldı. Cemiyet Başkanı Fatih Avcı, Ağbaba'ya ziyaretten dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, ülke ve Malatya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, Malatyaspor'a sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, "Rakip kim olursa olsun Malatya'da yaşayan herkesin, her siyasetçinin her milletvekilinin takımıdır. Malatyaspor'un teknik heyeti, yöneticisi, kadrosu çok zor şartlar altında çalışıyorlar" diye konuştu.
'AK PARTİ'YE OY VEREN SEÇMENLERE SAYGILIYIM'
Tunceli'de partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ağbaba, şunları söyledi:
"Bir grup EYT'li emeklilikte yaşa takılan arkadaşımız geldi. Dediler ki 'biz AK Parti'ye oy verdik, AK Parti bu sorunu çözeceğini söyledi. Ne diyorsunuz?' bende 'Ey EYT'liler AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın' dedim. Söylemiş olduğum mesele budur. Ama maalesef farklı kanallardan izleyince 'Veli Ağbaba AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın dedi' diye gözüküyor. Ben 'AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın' demedim, demem, desem de özür dilerim ama demedim öyle bir şey. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar, yani mağdur olanlar, yani seçimden önce MHP, AKP, CHP, İYİ Parti'ye söz verdi ya 'emeklilikte yaşa takılanları çıkaracağız diye. Sonra geldiler MHP geri çekti oyunu. Dedim ki; 'siz AK Parti'ye o verirseniz ey.. EYT'liler elleriniz kırılsın' dedim. Dediğim bundan ibarettir, yoksa AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım, onu söylemek istiyorum."
'BUCA BELEDİYESİ ADAYI DEĞİŞTİRİLEREK YANLIŞ BİR İŞ YAPILMIŞTIR'
Bir gazetecinin 'Belediye Meclis üyeleri içerisinde akraba ilişkiniz var mı?' sorusuna CHP'li Ağbaba, "Sosyal medyada geziyor. Bu tamamen partimizi yıpratmaya yönelik bir çalışmadır. Benim Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir tane akrabam Belediye Meclis Üyeliği'ne aday değildir ve listelerin hiçbirinde yoktur, o yazanların hepsi yalandır benimle ilgili. Buca Belediyesi ile ilgili ise Buca meselesi de benim dâhilim yoktur. Buca adayının değiştirilmesi ile ilgili benim hiçbir ilgim yoktur. Ama bundan sonra da Buca'nın tartışılması doğru değildir. Maalesef yanlış bir iş yapılmıştır Buca adayı değiştirilerek. Açıkça söyleyeyim; yanlış bir iş yapılmıştır. Ama seçime girerken de bunu tartışmak doğru değildir. O haksızlık yapılan arkadaşımız da partimizde emeklerini görecektir mutlaka önümüzdeki dönemde. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Onu da buradan belirtmek istiyorum" yanıtını verdi.

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CHP'li Ağbaba: AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyımCHP'li Ağbaba: AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyımCHP'li Ağbaba: AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım

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