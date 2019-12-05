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CHP'li Ağbaba: Asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretle geçimini sağlayan insanlar, açlık sınırının altında yaşamaktadır.

CHP'li Ağbaba: Asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmeli

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretle geçimini sağlayan insanlar, açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bunca açlığın, yoksulluğun içerisinde yaşam savaşı veren asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmesi gerekmektedir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık başkanlığındaki, CHP Ekonomi Masası heyeti, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Ağbaba, Türkiye'de çalışanların önemli bir kısmının asgari ücretle geçindiğini belirtere, "Asgari ücretle geçimini sağlayan insanlar, açlık sınırının altına yaşamaktadır. Asgari ücretle çalışanlar ülkemizin en yoksul kesimini oluşturmakta, ancak en çok verginin altında ezilen kesim olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Asgari ücretliler aldıkları ücretin 700 lirasını her ay vergi ve diğer ödemelere ayırmak zorunda kalıyorlar. Açlık ve sefaletle boğuşan milyonlarca asgari ücretli tek başına ülke genelinde gelir vergisi hasılatının yüzde 8'ini sırtlamaktadır. Bunca açlığın, yoksulluğun içerisinde yaşam savaşı veren asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmesi gerekmektedir" dedi.
Ağbaba, Türkiye'de işsiz sayısının 8 milyona dayandığını söyleyerek, "Ülkemizdeki geniş tanımlı işsiz sayısı dünyadaki 95 ülkenin nüfus sayısından fazladır. Ülkemizde genç işsizlik yüzde 27,4'e yükselerek cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Ülkemizde her 3 gençten biri işsizdir" ifadelerini kullandı.
'ASGARİ ÜCRET 3 BİN 200 LİRA OLMALI'
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin sadece çalışanları değil, tüm kesimleri ilgilendirdiğini belirterek, "O nedenle asgari ücretin belirlenme sürecini, devletin toplumla yaptığı en önemli süreç olarak görüyoruz. 2020 yılı asgari ücretinin insan onuruna yakışır bir ücret olması için mücadele sürdürüyoruz. Asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini belirtiyoruz" diye konuştu.

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CHP'li Ağbaba: Asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmeli

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