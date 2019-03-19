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CHP'li Ağbaba: Bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 23:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de seçim bürosu açılışına katıldı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de seçim bürosu açılışına katıldı. Ağbaba, "Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı? MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz" dedi.

Ağbaba, CHP'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir'in İstemihan Talay Caddesi Akkent Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim döneminde kullanılan ifadeleri eleştiren Ağbaba, "Biz şimdiye kadar hiç sert dil kullanmadık. Bu seçimde, diğer seçimlerde görmediğimiz şeyler var. Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı? Savaş da düşmanımız kim? Bizim düşmanımız kim? Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Parti'ye oy verenler de bizim kardeşimiz, MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Düşmanımız değil. Savaş geçti beka. Hangi beka? Burada bir başkası kazanınca Mersin yıkılacak mı? Eskişehir'i 3 dönemden beri Yılmaz Büyükerşen yönetiyor. Ne oldu Eskişehir'e? Eskişehir Türkiye'nin değil, dünyanın en başarılı belediyesi" diye konuştu.

Ağbaba, Birleşmiş Milletler araştırmasına göre Türkiye'nin en başarılı 10 belediyesinin 10'unun da CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

Ağbaba konuşmasının ardından seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti.

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