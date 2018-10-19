CHP'li Ağbaba: CHP, İş Bankası'ndan bir kuruş para almadı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin İş Bankası'ndan bir kuruş para almadığını söyledi. Muhtarlar Günü dolayısıyla Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edip, CHP ilçe teşkilatının yeni binasının açılışını yapan Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devriyle ilgili olarak başlattığı tartışmalara Malatyadan katıldı. Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndan bir kuruş para almadığını vurgulayarak şöyle dedi: "Türkiye, birçok sorunla boğuşuyor. Bir bakıyorsunuz gündem değiştirmek adına uçakta gelirken AKP Genel Başkanı, 'İş Bankası' diyor. İş Bankası, şu anda Türkiye'nin en iyi yönetilen bankası. Dünyada bankacılık alanında itibarı olan Türkiye'nin en önemli markası. Kötü mü yönetiliyor, zarar mı ediyor? Hayır. 'İş Bankasına, CHP'nin hisselerine el koyacağım' diyor. Şunu herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi, İş Bankası'ndan bir delikli kuruş almadı şimdiye kadar. Kasamıza bir tek delikli kuruş girmemiştir. Amaç ne? Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası kurulurken hisselerin bir kısmını çalışanlara vermiş. Vasiyetine yazıyor, 'İş Bankası'nın benim adıma düşen hissesinin yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakıyorum. Bırakıyorum ki benim vasiyetim yerine gelsin' diyor. Bir tek kuruş almıyoruz, banka kötü yönetilmiyor, eniştem beni niye öptü?" 'ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DE BUNA CESARET EDEMEZ' Ağbaba, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda kaybolmasına ilişkin, "Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmayacak bir kepazelik yaşandı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giren bir gazeteci kayboldu. Eğer bir ülke, kendi ülkesi dışında bir ülkede buna cesaret edebiliyorsa, o ülkenin itibarı kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor cinayet işliyor. Buna Almanya, Fransa, İngiltere'de cesaret edemez, yapamaz. Nerede yapıyor, Türkiye'de yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. 'ARDA TURAN'A BEŞ GÜNDE İDDİANAME YAZILDI' Ağbaba, Türkiye'de hukukun askıya alındığını ileri sürerek, "Osman Kavala diye bir iş adamı var, 368 günden beri iddianame bekliyor. Suçunu öğrenmeye çalışıyor. Diğer tarafta bu kültürün yaratmış olduğu bir futbolcu, gidiyor birinin burnunu kırıyor, hastaneyi silahla basıyor. İfadesi alınıp serbest bırakılıyor. Kamuoyunda tepki başlayınca beş günde iddianame yazılıyor. Osman Kavala'ya yazılamayan iddianame, Arda Turan'a beş günde yazılıyor. Arda Turan'ı bu kültür yaratmıştır" diye konuştu. 'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ' CHP olarak 22 Ekim Pazartesi günü Sosyal Güvenlik konularında bir çalıştay yapacaklarını kaydeden Ağbaba, "Bütün siyasi partiler seçimden önce demişler ki 'Biz meclise girersek, emeklilikte yaşa takılan meselesini çözeceğiz' demişler. Dört siyasi partinin kanun teklifi var, çoğunluk yetiyor. Bunun çıkması lazım. Biz, Pazartesi günü 09.30'da Türkiye Barolar Birliği'nde İYİ Parti'den, HDP'den, MHP'den, AK Parti'den insanları da davet ederek, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bir emeklilikte yaşa takılanlar ve sosyal güvenlik çalıştayı yapıyoruz. Bütün siyasi partiler gelsinler, kendilerini ifade etsinler. Buradan da bu çağrıyı yapıyoruz, kürsümüz açık gelin istediğiniz şekilde görüşlerinizi ifade edin. Dört siyasi parti hep beraber gereğini yapalım" diye konuştu.

