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CHP'li Ağbaba: Gazetecilik yapmak her zamankinden daha zor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

CHP Malatya İl teşkilatı tarafından, 'Uğur Mumcu'yu anıyoruz' temalı etkinlik düzenlendi.

CHP'li Ağbaba: Gazetecilik yapmak her zamankinden daha zor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Malatya İl teşkilatı tarafından, 'Uğur Mumcu'yu anıyoruz' temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gazetecilik yapmanın son dönemlerde her zamankinden daha zor olduğunu söyledi.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, Gazeteci Yazar İsmail Saymaz, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Ülke genelindeki ve Malatya'daki milletvekillerinin akrabalarının üst noktalara geldiğini ileri süren ve gazetecilik yapmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Ağbaba, "İşsiz bırakılmakla, cezaevlerine atılmakla ve yok edilmekle karşı karşıyalar. Bir faili meçhuller, bir de faili meşhurlar var. Türkiye maalesef her gün yeni bir olayla karşı karşıya kalmaktadır. Bir taraftan basın susturulmak isteniyor, diğer taraftan bazı yandaşlarda özgür medyaya saldırmaya devam ediyor. Türkiye'de bir elin parmakları kadar muhalif yayın yapan gazete kalmış durumda. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi gelecekse, faili meçhullerin ortaya çıkartılması gerekiliyor. Türkiye'de maalesef bazılarının cezaevlerine, bazı akademisyenlerin üniversite dışına atıldığını görüyoruz, bir de yükselenlere bakın? 'Bal tutan parmağını yalar' düzenini yaşıyoruz. Buna bir isim vermek gerekirse AK Parti aile Cumhuriyeti diyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman Türkiye akraba cumhuriyetine çevrilmiş durumda. Malatya için de söylüyorum, bakın 'fakire fukaraya ayrım yapmadığını' söyleyen AK Parti onları işe almıyor. Malatya'da AK Parti milletvekillerinin yakınlarının tamamı ya özel kalemde devlet memuru olarak yerleştirilmiş, ya rektör ya da devletin üst kademelerinde bürokrat, memur olmuştur" dedi.
MUMCU: DELİLLER SÜPÜRÜLDÜ
Babasının ölümünü değerlendiren Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars ise şunları söyledi:
"Babamın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti, dile kolay çeyrek asır. Bu insanlar daha iyi bir Türkiye için hayatlarını kaybettiler. Biz yakınlar peki ne yaptık? Aslında biz tek başımıza kaldık. Bütün kalabalıkların arkasında dava süreçleri ile tek başımıza kaldık. Hrant Dink davası devam ediyor, Umut davası 1993'de değil, 1999 yılında açıldı. Babamın ölümünde, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in önünden deliller süpürüldü. Olay yeri inceleme babamın cinayetinden sonra oluşturuldu. Sistematik bir faili meçhul ülkesinden bahsediyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum Ocak ayında birçok cinayetler işlendi. Metin Göktepe, Hrant Dink, Gaffar Okan, Uğru Mumcu, Muammer Aksoy öldürüldü. 1 Şubat'ta ise Adli İpekçi. Hepsinin aralarında onlarca yıllar var. Ocak ayı gazeteciler için aslında bir yas ayı. Tabi diğer cinayetlerde bizim yasımız."

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CHP'li Ağbaba: Gazetecilik yapmak her zamankinden daha zorCHP'li Ağbaba: Gazetecilik yapmak her zamankinden daha zor

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