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CHP'li Ağbaba: Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sabah saatlerinde sandık başında 2 kişinin öldüğü, silahlı kavgaya tepki gösterdi.

CHP'li Ağbaba: Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sabah saatlerinde sandık başında 2 kişinin öldüğü, silahlı kavgaya tepki gösterdi. Ağbaba, "Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partililerle birlikte Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda oy kullandı. 1302 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ağbaba, sabah saatlerinde Pütürge'de 2 kişinin öldüğü haberi ile üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:
"Maalesef 2 yurttaşımız seçimler nedeniyle bir tartışma sonucu öldürülüyor. Hiçbir belediye başkanı, neresi olursa olsun, hiçbir makam bir canın kaybedilmesinin karşılığı olamaz. Hele hele 2 kardeşimizin, 2 insanımızın hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hiçbir belediye başkanlığı 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Umarım bir daha yaşanmaz. Herkesin sağduyulu olması gerekiyor, herkesin sakin olması gerekiyor. Sonuçta seçimler geçiyor, seçimlerden sonra Türkiye'de yeniden bir hayat var. Hepimiz, hep birlikte, hangi siyasi partiden olursak olalım, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz."

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