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CHP'li Ağbaba: İYİ Parti'yle görüşmeler devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart'taki yerel seçimler için İYİ Parti ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

CHP'li Ağbaba: İYİ Parti'yle görüşmeler devam ediyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart'taki yerel seçimler için İYİ Parti ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, 31 Mart'taki yerel seçimler için İYİ Parti ile yaptıkları görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İYİ Parti'yle görüşmeler devam ediyor. Bu konudaki amacımız bizim, AKP-MHP ittifakındaki bir amaç değil. Türkiye'de her alanda, baskının, tek adamlığın hakim olduğu yerlerde Türkiye'nin nefes almasını sağlayacak hamleleri yapmak" dedi.
Akademisyenlere yönelik operasyonları da değerlendiren Ağbaba, "13 kişi gözaltına alınıyor. Neden gözaltına alınıyor? Gezi eylemleriyle ilgili soru soruluyor. Gezi, AKP'nin kimyasını bozan bir isyandır ve suç değildir. Gezi bizim Türkiye'deki geçmişimizin en önemli olaylarından birisidir, en şanlı olaylarından birisidir. 'Darbe' diye nitelendirerek Gezi önemsizleştirmeye, 'darbe' gibi gösterilmeye çalışıyor. Gezi'yi savunduğumuzu buradan söyleyelim; bütün Türkiye bilsin. Gezi'ye her kesimden insanlar katıldı. Gezi'yi savunmak suçsa o suçu bizim de işlediğimizi söylemek isterim. Ben de 13 gün boyunca Taksim'de nöbet tuttum" diye konuştu.
'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GERÇEKLERİ SAKLIYOR'
Ağbaba, Malatya'da bir anaokulu öğrencisinin aidatı ödenmediği için okuldan atıldığına yönelik iddiaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalanlanmasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek şöyle dedi:
"Öğrenci velisine okul müdürünün imzasıyla gönderilen yazıda, okul aidatlarının kasten ödenmediği için 14 Kasım'da öğrencinin kaydının silindiği belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin kaydının silinmesine rağmen silinmediğini açıklayarak tepkileri dindirmek istiyor, gerçekleri saklıyor."

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