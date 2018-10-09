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CHP'li Ağbaba: Kamuoyunun tepkisi üzerine ABD'li firma ile sözleşme bitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 02:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine Amerikan danışmanlık firması ile sözleşmenin bugün bitirildiğini söyledi.

CHP'li Ağbaba: Kamuoyunun tepkisi üzerine ABD'li firma ile sözleşme bitti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine Amerikan danışmanlık firması ile sözleşmenin bugün bitirildiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, ekonomiye ilişkin konuşarak şöyle dedi:
"Her cümlesi bir 'manipülasyon' diyor, 'ülkemizde tekrar kriz falan yok' diyor, 'manipülasyondur' diyor. Allah aşkına manipülasyon dolar neredesin sen? Domates neden iki kat arttı, doğalgaz elektriğe neden yüzde 40 zam geldi? Enflasyon yüzde 25, 'dış güçlerin' oyunu diyor. Her zamanki gibi 'yerlilik millilik' vurgusu yapıyor. 'Dış güçler, dış güçler' diyor. Kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine bugün Amerikan danışman firması sözleşmeyi bitiriyor. 'Bizim onlardan alacak aklımız yok' diyor. Önce devletin bütün kurumlarını, bütün devleti bir tane şirkete bağlıyor. Kamuoyunun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun tepkileri üzerine bundan vazgeçtiğini söylüyor. 'Bizim alacak aklımız yok' diyor. Herkes biliyor ki; dünya alem biliyor ki; bu anlaşmayı yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu anlaşmayı damat yapmamıştır. Bu anlaşmayı yapan odur. Kamuoyunun yoğun tepkileri üzerine ABD ile anlaşmayı bitirmiştir. Bitirmiş midir, onu da bilmiyoruz. Kamuoyunun gözünü boyamak için yerlilik, millilik edebiyatı yaparak bu anlaşmayı bitirdiğini söylüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyor. Ne dedi? Bu kriz başladığından beri 'bu bir kriz değildir manipülasyondur' diyor. Bakanı 'Bu psikolojik bir krizdir, real bir kriz değildir' bir milletvekili de 'kriz yok' dedi. Kardeşi bir gün sonra 'konkordato' ilan etti. Bir başkası 'böyle bir şey yok' dedi. Damat uyandı 'vallahi varmış' dedi. 'Enflasyon yüzde 25 oldu' dedi. 'Bu dış güçlerin ekonomimize saldırısıdır bir savaş ilanıdır' dedi. 'ABD'li danışmanla başlamıştır' dedi. Uçakta gelirken Amerika'da kafasına bir taş değdi ve 'bu krizin ABD'de bir danışman firması ile ilgisi yoktur' dedi. 'ABD'li danışman ile ilgisi yoktur' dedi."
Ekonominin bozulmasının nedeninin tek adam yönetimi olduğunu öne süren Ağbaba, " Ekonominin bozulmasının sebebi Türkiye'yi kabine ile değil, kabile ile yönetmektendir. Bakın damadı ne, ekonomi bakanı. Yakınlarının tamamı eş, dost, akraba cumhuriyeti gibi, muz cumhuriyeti gibi. Rektöründen bakan yardımcısına, bakanından, müsteşarına, büyükelçisine kadar bir muz cumhuriyeti gibi. Akraba devletine, kabile devletine çevrildi" dedi.
'ŞAŞIRMAYIN'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı, 'Balkan Savaşı'nı CHP kaybettirdi' ifadelerini eleştirerek, "1402'de Timur'a karşı Ankara Savaşı'nı 'CHP kaybettirdi' derse, Karlofça Anlaşması'nı 'CHP imzaladı' derse, şaşırmayın" diye konuştu.

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CHP'li Ağbaba: Kamuoyunun tepkisi üzerine ABD'li firma ile sözleşme bittiCHP'li Ağbaba: Kamuoyunun tepkisi üzerine ABD'li firma ile sözleşme bittiCHP'li Ağbaba: Kamuoyunun tepkisi üzerine ABD'li firma ile sözleşme bitti

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