CHP'li Ağbaba: Özgür Özel, susturulmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün CHP'ye küfür ettiğini iddia ederek, "AKP genel başkanına cumhurbaşkanına saygı duymadığımı söylemek istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, bu yılın başında mart ayından sonra şeker fabrikaları gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"O dönem CHP Milletvekilleri olarak 25 ilde 45 gün boyunca şeker iş sendikasının yapmış olduğu eylemlere destek vererek şeker vatandır vatan satılmaz demiştik. Öyle bir önemli mücadeleyi yapmıştık. Burada bütün toplumun dikkatini çektik ve Türkiye'deki bütün sayılı siyasi partiler şekerin satılması konusunda bir görüş birliğine vardılar. Ama maalesef hükümet bunu duymazdan gelerek şeker fabrikalarında özelleştirdi. Söylediğimiz her şey bir bir çıkıyor karşımıza. Birçok ciddi yolsuzlukla, büyük bir olayla karşı karşıyayız, bir devlet ciddiyetinden uzak bir şey gerçekleşiyor. Satılan birkaç şeker fabrikasının ihalesi farklı gerekçelerle iptal ediliyor. Ilgın Burdur ve Yozgat şeker fabrikaları resmen yılan hikayesine döndü. Büyük bir yolsuzluk var. Özelleştirme İdaresi, hükümet büyük bir yolsuzluk ve yanlışlık yapmıştır. Bunu da toplumun dikkatine sunmak istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız yapacağız. Özelleştirme idaresi 1'inci teklif verenler ihaleyi alamayınca 2'nci veya 3'üncü teklifi veren firmalara vermeye çalışıyor. Ama 2'nci ve 3'üncü firmalar da diğer firmanın yedeği olduğu için bu fabrikalar satılmıyor. Bu bir hileli satış, hükümet hileli bir iş yapmıştır. Bunlarla ilgili Özelleştirme İdaresi hakkında savcılara suç duyurusunda bulunuyoruz. Şeker fabrikalarını satan Özelleştirme İdaresi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu söylemek istiyoruz. Tam bir hukuksuzluk halidir. Maalesef kapalı kapılar ardında bir özelleştirme yapıldı diğer firmalardan para alınıp alınmadığını Özelleştirme İdaresi hala bir açıklama yapmış değil. Ne kadar para alındı, ne yapıldı. Hala bir açıklama yapmış değil. Mutlaka bu konuda da kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. Açık bir suç işleniyor. Bir hileli satış yapılıyor bununla ilgili bütün toplumun dikkatini çekmek istiyoruz. Şeker fabrikaları resmen yok pahasına bazı yandaş firmalara peşkeş çekilmiştir. Firmaların sitelerinde Tayyip Erdoğan'ın resimleri ve partinin resimleri var bu firmalara resmen peşkeş çekilmiştir. Vatanın öz malı hepimizin ortak malı, maalesef yok pahasına satılmış ve paraları alınamamıştır. Ayrıca bir hileli satışla karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum."

'AKP GENEL BAŞKANINA SAYGI DUYMADIĞIMI SÖYLEMEK İSTİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye küfür ettiğini iddia eden Ağbaba, "Geçtiğimiz hafta bütçe görüşmeleri yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubu olarak Bütçe görüşmelerinde halkın elinde ne varsa milletin lehine ne varsa onu savunmaya çalıştık. Hepiniz dikkatle izlediniz CHP bütçenin yanlış olduğunu halka yararlı olmadığını yüksek sesle ifade etti. Önemli Türkiye'nin gündemine oturacak çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımla birlikte etkin bir şekilde mecliste varlığı yok olan, değeri kaybolan mecliste CHP, meclisi çalıştırmaya gayret etti. Tabii ki toplum gergin, insanlar gergin, bu gerginliğin başı da Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Düşünebiliyor musunuz diyor 'Bana niye saygı duymuyorsunuz', buradan söylüyorum ben de AKP genel başkanına cumhurbaşkanına saygı duymadığımı söylemek istiyorum. Her gün küfür eden her gün Cumhuriyet Halk Partisine onun genel başkanına teröristlerle yürüyor diyerek akıl alır bir iş değil bir cumhurbaşkanına yakışacak değil bırakın cumhurbaşkanına bir siyasetçi yakışan bir şey değil. Hangi teröristle kol kola girmiş, nasıl girmişiz bilen de yok. Ama her yıl aynı yalan söylüyor, söylemeye devam ediyor."

'ÖZGÜR ÖZEL BİR DAHA MUHALEFET YAPMASIN DİYE VERİLEN BİR CEZA'

Ağbaba, CHP'li Özgür Özel'e açılan 500 bin liralık tazminat davasını eleştirdi. Yyargının bağımsız olmadığını, Özel'in açılan davayla susturulmaya çalışıldığını öne süren Ağbaba, "Hepimiz izledik çok rahatsız oldular Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili bir tartışması var. Bu grup başkan vekilimiz Özgür Özel’in resmen gerçekten yüzüne vurulduğu için hem AKP hem onun yandaşı bundan çok rahatsız oldu ve Özgür Özel hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı. Özgür Özel bir daha konuşmasın bir daha muhalefet yapmasın diye verilen bir cezadır. Ve yargı ne kadar bağımsız bunu takdirlerinize sunuyorum. Akşam Recep Tayyip Erdoğan diyor ki grup toplantısında salı günü yargı gereğini yapacak önce tazminat sonra ceza diyor. 1 gün sonra 500 bin liralık tazminat davası açıyor Hulusi Akar, herhalde yargı gereğini yapacak öyle gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir milyon lira ödeten yargı Özgür Özel'e de gereken cezayı kesecek" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETİN 2 BİN 20 LİRA OLMASININ SEBEBİ BİZİZ'

Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının CHP'nin söylemlerinden kaynaklandığını dile getiren Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret açıklandı 2 bin 20 lira asgari ücret oldu şunu övünerek söylemek isteriz ki asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz '1 Ocak'tan itibaren bütün belediyelerimizde 2 bin 200 yapacağız' dedik bunun sonucunda 2 bin 20 yapabildiler. Bunun da yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz. Tabii kayıplarla dolu bir dönemi hep beraber yaşıyoruz 2018'de yine işçilerin payına sömürü, güvencesizlik, yoksulluk ve işsizlik düştü. 2017 rakamlarına göre işsizlik yüzde 19,9 iken eylül ayı itibariyle işsizlik oranı yüzde 11,4 oldu, geniş zaman işsizlik sayısı tam 6,4 milyon. Türkiye genç işsizlerin en çok olduğu 7 ülke arasında yer alıyor. Bu yıl da işyerleri işçilere mezar olmaya devam ediyor tam 21 bin tane işçi yaşamını yitirmiş, Hekimhan'dan daha fazla nüfus Doğanşehir kadar bir nüfus işçiler yok olmuş. Türkiye iş kazalarında Avrupa'da bir birinci dünyada 2'nci sırada bunun sebebi de örgütlü olmamak, sendikalı olmamak. Maalesef iş kazaları işçilerin yaşamış olduğu cinayetler sendikaların olmadığı alanlarda yaşanmış. Birçok intiharlar yaşanıyor işçilerin intiharlarını görüyorsunuz geçtiğimiz gün ibretle izledik bin 600 derecede yanan bir kazana bir işçi kendini atarak yaşamına son verdi. Maalesef bu taşeron meselesi de aynı şekilde devam ediyor, hala asıl iş kapsamına alınmayan 300'e yakın taşeron kadro bekliyor ve maalesef kadro veren taşeronlar da 2 bin 20'ye kadar hiçbir haktan faydalanamıyor. Asgari ücretle çalışmaya devam ediyor. Kitlelere kadro sözü verildi Ancak bu söz tutulmadı bu sözlerin bir an önce tutulması gerekiyor. Türkiye maalesef kötü yönetiliyor, ekonomik anlamda da çok kötü yönetiliyor."

