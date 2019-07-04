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CHP'li Ağbaba: Şehit annesine mahkeme tutanağı uzattılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirterek, tepki göstedi.

CHP'li Ağbaba: Şehit annesine mahkeme tutanağı uzattılar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirterek, tepki göstedi.
Bir dizi ziyaret için Malatya'da bulunan CHP'li Ağbaba, beraberinde CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Veli Ağbaba, Pakize Akbaba'nın, oğlu astsubay Namık Ayhan Akbaba'nın teröristlerle girilen çatışmada şehit olması üzerine şehit annelerinin sesi olmak için Şehit Anaları Derneği'ni kurduğunu belirterek, "25 yıldır sürdürdüğü görevinde herkesin 'Pakize Ana'sı oldu. Pakize Ana, çeyrek asırdır şehitler ve aileleri için mücadele ediyor. Kısa süre önce ortaya çıktı ki Pakize Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açılmış" dedi.
Pakize Akbaba'nın, 5 Aralık 2017'de Eşitlik ve Adalet Buluşması'ndaki konuşmasından dolayı hakkında dava açıldığını belirten Ağbaba, şöyle konuştu:
"PKK elebaşını TRT'ye çıkaranlardan hesap sorması gerekenler, hesabı şehit annelerinden sormaya çalışıyor. Osman Öcalan'a mikrofon uzatanlar, Şehit Anaları Dernek Başkanı Pakize Akbaba'ya mahkeme tutanağı uzattılar. Pakize Ana'yı etkinliğe çağıran bendim. Konuşmasında ne bir hakaret ne bir kötü söz vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Adalet Bakanlığı da kovuşturma izni verdi. Pakize Akbaba, şehit annelerinin sesidir. Pakize annenin yanında olacağız. Davayı başından sonuna takip edeceğiz, hukuki destek vereceğiz."

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CHP'li Ağbaba: Şehit annesine mahkeme tutanağı uzattılar

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