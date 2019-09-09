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CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP, Türkiye'nin bağımsızlığını, varlığını ve bütünlüğünü savunmaktadır.

CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP, Türkiye'nin bağımsızlığını, varlığını ve bütünlüğünü savunmaktadır. Cumhuriyeti korumak için her bir üyemizden genel başkanımıza kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.
CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'daki Atatürk ve İsmet İnönü anıtlarına çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, CHP'nin kuruluş felsefesini koruduğunu vurguladı. CHP'nin, Türkiye'nin bağımsızlığını, varlığını ve bütünlüğünü savunduğunu belirten Ağbaba, "Tarihimiz, herkese ve her şeye rağmen direnerek, cumhuriyeti, bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin tarihini korumakla geçmiştir. Tarihimizde zaman zaman saldırılar olmuştur. Bu ülkenin kurucusu, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü taşlanmıştır, bu ülkenin Başbakanı Bülent Ecevit kurşunlanmıştır. Bu ülkede barışı, özgürlüğü getiren, kurmuş olduğu ittifakla Türkiye'de herkesin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu, daha dün Ankara'nın göbeğinde linç değil öldürme girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu partinin il başkanı, hapisle cezalandırılmıştır. Bu partinin il başkanları, kurşunlanmıştır. Bu partinin Gençlik Kolları Başkanı Yüksel Mazmanoğlu, kurşunlanmıştır. CHP kurşuna, hapse, taşa rağmen kendi değerlerini yani bu ülkeyi var eden, bu ülkede birlikte huzur ve barış içinde yaşamamızı sağlayan demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri savunmaktan geri kalmamıştır. Bundan sonra da saldırılar ne olursa olsun; cumhuriyeti korumak için her bir üyemizden genel başkanımıza kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

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CHP'li Ağbaba: Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruzCHP'li Ağbaba: Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruzCHP'li Ağbaba: Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruzCHP'li Ağbaba: Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruz

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