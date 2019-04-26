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CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili, "Yumruk atıyor, öldürme girişiminde bulunuyor ve serbest kalıyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili, "Yumruk atıyor, öldürme girişiminde bulunuyor ve serbest kalıyor. 'Yakın bu evi' diyor, elinde taşlarla arabaya saldırıyor, serbest bırakılıyor. Hukuk ve yargının geldiği nokta bu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda Ağbaba, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Saldırgan Osman Sarıgün'ün, serbest kaldıktan sonra bazı kişiler tarafından ziyaret edildiği, elinin öpüldüğü anların yer aldığı görüntülere tepki gösteren Ağbaba, şunları söyledi:

"Yumruk atıyor, öldürme girişiminde bulunuyor ve serbest kalıyor. 'Yakın bu evi' diyor, elinde taşlarla arabaya saldırıyor, serbest bırakılıyor. Hukuk ve yargının geldiği nokta bu. Sen bu ittifaka 'illet', 'zillet', 'çukur', 'terör' dersen olacağı bu. Biz, 31 Mart'a kadar kullandığımız dili kullanmaya devam edeceğiz. O dil neydi? Barış, hoşgörü ve kardeşlikti. O dilden asla vazgeçmeyeceğiz. Seçimden önce 'beka' diyorlardı. En büyük beka sorunu; insanların cenazelerinde bir araya gelememesidir, cenaze namazında aynı safta duramamasıdır. En büyük beka problemi, şehit cenazesinde insanların birbirlerine farklı gözle bakmasıdır. Biz, şehit cenazesinde bir araya gelemiyorsak toplum olarak nerede bir araya geleceğiz? Herkesin daha dikkatli olması lazım."

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına da tepki gösteren CHP'li Ağbaba, "Çocuk istismarıyla mücadele etmek, hangi partiden olursa olsun, bütün siyasilerin asli görevi ve kaçınılmaz sorumluluğudur. İnsan Hakları Derneği'nin rakamlarına göre, 16 yılda 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yapmıştır. Cinsel suçların yüzde 46'sının çocuklara karşı işlendiği, çocuğun cinsel istismarında Türkiye'nin dünya listesinde 3'üncü sırada olduğunu görüyoruz" dedi.

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